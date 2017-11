De la Torre recupera la idea del auditorio en San Andrés

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha aprovechado las jornadas de Ciedes sobre la posibilidad de construir un auditorio de la música para retomar la idea y pedir apoyo a la Junta, al Gobierno central y a la Diputación para levantar el palacio de la música y la lírica en la plataforma de San Andrés.

El regidor ha recordado que con la crisis económica y el ajuste al que se vio abocado el Ejecutivo de Rajoy enterraron el consorcio que se iba a hacer cargo de financiar el auditorio, pero ha añadido que él aceptó el tema a cambio de que hubiera convenios y ha señalado que el Gobierno puede aportar un 40 por ciento de la inversión necesaria, la Junta y el Ayuntamiento un 25 por ciento, respectivamente, y un 10 por ciento la Diputación. "Ese es el esquema hablado, ahora nos hace falta recogerlo. Aunque sea sin fecha, esos convenios nos permitirán tener la seguridad de que se hará. Málaga no debe renunciar al auditorio, no sólo al ciudad, es un proyecto de la provincia y de la comunidad", ha señalado.

En opinión de De la Torre, un palacio para la lírica y la música sinfónica impulsará el área metropolitana y a la provincia. Eso sí, ha considerado que es importante que se mantenga viva la afición a la música en la ciudad y que se llenen los conciertos de la Filarmónica. El regidor ha recalcado que ya se hizo un concurso la pasada década y que los ganó el despacho de arquitectos de Benedito y Soriano, el proyecto que se observa en la imagen que acompaña esta información.

El alcalde, de cualquier forma, no ha querido hablar de fechas, pero sí ha insistido en que ciudades mucho más pequeñas que Málaga, sin área metropolitana, tienen auditorio y ha recordado que el Ministerio de Cultura en 1983 se comprometió a sufragar esta infraestructura para Málaga, pero finalmente se hizo en Valencia y Murcia y no en la ciudad. Lo importante ahora, ha dicho, no es hablar de fechas, sino recabar el compromiso de las administraciones y ha destacado que es "llamativo" que el Mediterráneo andaluz no cuente con un auditorio. "Un espacio tan dinámico con la oferta y la vida cultural que tiene y la estrategia de atraer talento debe tener un auditorio, ya que nos va a completar muy bien", ha reseñado.

Ha destacado que ya hay auditorios en Sevilla y Granada y que Málaga sería infinitamente más rica con un palacio de la música. Ha insistido en que ya en sus primeros años de alcalde se estudiaron distintos emplazamientos: la Estación Marítima, donde se ha proyectado la Torre del Puerto, la Térmica, Martiricos, el Real de la Feria y otros pero el mejor sitio es la plataforma portuaria de San Andrés. "Vimos que el que mejor cumple puede ser este, está al otro lado del río, puede ser una apuesta por el Oeste de la ciudad, está cerca de la estación de tren y de autobuses. La movilidad es fácil", ha declarado.

La inversión puede ascender a 80 o 90 millones de euros y el plazo de ejecución, para abaratar el coste, puede prolongarse cinco años.

Por cierto, recientemente la Academia Malagueña de Ciencias propuso retomar el tema del auditorio para hacerlo en el dique de Levante, donde se va a levantar el controvertido hotel de lujo con capital catarí, pero parece que el regidor prefiere seguir pensando en el emplazamiento que ya se determinó antes de que se abandonara el proyecto por falta de liquidez para afrontarlo.