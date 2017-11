La malagueña Amara Tempa obtiene en Granada el premio Miss Curvys España

Amara Tempa, ganadora del premio Miss Curvys España, asegura que lo ganó "de casualidad". "Me enteré dos días antes y pregunté si podía presentarme". El único requisito para la inscripción a este torneo era tener de una talla 42 en adelante. "No conocía este concurso, fue todo por casualidad. Me enteré por la agencia de modelos Manuel Beltrán en Facebook y decidí presentarme"

Asegura que el mundo de la moda no es fácil. Ya se presentó al certamen para obtener el título a nivel provincial, celebrado en el hotel Larios. En Granada se celebró el certamen a nivel nacional y disputó el premio con 14 aspirantes de diferentes ciudades de España. "Allí tuve que desfilar y cantar y fui nombrada Miss Elegancia". La gala dio comienzo a las 20.00 horas y a las 00.00 horas ya anunciaban a la ganadora. "No me esperaba ganar y menos después de que me diesen el Miss Elegancia".

Amara, que de niña ya se subió a una pasarela, afirma que "este es un premio a mi dedicación, esfuerzo y a todo el deporte que he hecho en este año". Un año y medio en el que ha llegado a perder 37 kilos.