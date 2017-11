Paco Vega alcanza 43 días en huelga de hambre pidiendo que se cumpla el Estatuto de Andalucía

Lo que empezó siendo una recogida de firmas ha terminado por convertirse en una huelga de hambre que alcanza su día número 43. El malagueño Paco Vega, tras intentar que se cumpla el artículo 23.2 del Estatuto de Andalucía, decidió emprender su tercera reivindicación.

"Mi primera huelga la incié el año pasado y estuve 23 días". Paco reitera que aquella huelga, también en el mes de noviembre, fue más dura debido a las bajas temperaturas y estuvo "al borde de una neumonía". Tras esos días sin comer, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía accedió a tener una entrevista con Paco, quién redactó un escrito pidiendo dicha audiencia. Le prometieron que pondrían el marcha las medidas para poner en marcha el cumplimiento del Estatuto.

"Me dijeron que a principios de este año aplicarían las primeras medidas". Pero no sirvió de gran cosa. El 8 de marzo de este año decidió empezar su segunda huelga de hambre. "Empecé ese día porque es el de la mujer trabajadora", reivindicando un renta para las mujeres con hijos a su cargo y que no reciben ingresos.

Esta segunda huelga duró 29 días. Otras de sus reivindicaciones eran que se priorizasen las rentas para dos colectivos en concreto. Uno es para aquellas mujeres víctimas de la violencia machista que no tienen dinero para buscar un nuevo hogar lejos del maltratador y para aquellas familias con niños a su cargo que atraviesen dificultades económicas. "Es vergonzoso que en España se tengan que abrir escuelas para que los niños tengan un plato caliente que poder comer".



"A la tercera va la vencida"

Tras mes y medio, Paco continúa su tercera huelga de hambre. Reclama una audiencia con la presidenta de Junta de Andalucía, Susana Díaz, para exigir el cumplimiento del artículo 23.2 del Estatuto de Andalucía