"La realidad es que mandar un currículum ya no sirve para nada"

Una red social más para el mercado. A priori, admite que el simple hecho de un nuevo registro puede echar para atrás. Pero beBee, asegura el fundador de la última red social creada en España, merece la pena. Así lo creen también los más de 12 millones de usuarios que están repartidos a lo ancho del globo. Ahora está casi de camino a Málaga, donde Cámara estará este jueves para compartir la fórmula.

­beBee quiere ser la red social de los profesionales que comparten aficiones. Un espacio en el que no vale con subir contenidos a la ligera y sin valor añadido. Un dique de contención contra la barbarie de la insignificancia que ejerce, a su vez, como enlace entre iguales y portal de empleo. Javier Cámara, fundador y CEO, conoce como pocos en España el mundo digital y las oportunidades que ofrece en la búsqueda de un empleo. Este jueves estará en Málaga para dar una ponencia en el marco de la VII edición de los Premios Enterprise 4.0 que organiza La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica. La gala para distinguir a los seis premiados en las distintas categorías se celebrará en el Museo Carmen Thyssen.

¿Cómo definiría beBee con un tope de 280 caracteres?

Es una plataforma pensada para construir tu marca personal, donde el punto fuerte está en el networking profesional a través de pasiones.

Por disipar dudas. ¿Networking es lo que antes se llamaba tener una buena agenda?

Networking profesional persigue el objetivo de tener contactos que nos ayuden a estar mejor. Es decir, si yo busco un trabajo, que me beneficie en lo laboral. Si busco vender más en mi empresa, puedo hacer networking. Al final, se trata de hacer contactos cualificados.

En el logo aparece una abeja. ¿Tiene algo que ver con que tienen fama de ser aplicadas?

La abejita representa muy bien lo que es beBee porque son seres muy sociales y trabajadores, que generan miel en común y construyen colmenas. Estas colmenas, en beBee, son grupos de afinidad.

¿El mundo animal y el mundo digital tienen más en común de lo que parece, a priori?

Salvando las distancias, sí. Nosotros buscábamos una referencia y la encontramos en la abejita.

Marca personal, luego existo. ¿Así se mueve el mundo ahora?

Cuando uno habla de marca personal, mucha gente piensa que va de ser conocido o de ser famoso. La realidad es que mandar un currículum ya no sirve para nada. Quien no se haya enterado todavía, está en periodo de enterarse. Se trata de utilizar técnicas y herramientas para diferenciarse. De eso va la marca personal. Diferenciarse y aportar valor. Sea para el objetivo que sea.

A nivel de usuario de beBee, ¿cada colmena es una burbuja o se permite la entrada a la colmena del vecino si me interesa?

Puedes estar en las colmenas que quieras. Da igual que sean cinco o que sean diez. Yo puedo estar en la colmena de marketing y disfrutar, a su vez, de los contenidos de la colmena de emprendimiento, por ejemplo.

La escena se repite como un autómata: buceas por las redes y encuentras mucho de todo y poco de lo que te interesa de verdad. ¿No nos vendría bien un filtro para tanto ruido?

Hay un problema de relevancia en los muros de las redes sociales. Tanto en LinkedIn como en Facebook. Mucho gatito y mucho perrito... Frases motivadoras que ya no te aportan nada. Esto no sucede en beBee. Sólo hay contenido de calidad y elaborado. Si tú estás en la colmena de marketing, sólo va a aparecer contenido de marketing en tu muro. Si quieres subir algo a beBee, vas a tener que agregar valor a ese contenido. Compartir una foto tal cual. Compartir una frase tal cual. Eso en beBee no vale. Te lo tienes que trabajar. Explicar por qué compartes una frase o una foto. Se trata de aportar valor.

Darse de alta en otra red social. ¿El nivel de pereza no resulta mayúsculo?

Totalmente. Una red más. Otro nuevo usuario, contraseña... La clave está en que beBee, en vez de darte más trabajo, te lo quita. Es la única plataforma que aglutina todas las redes sociales. Esto significa que con un simple click puedes compartir tu contenido en otras redes sociales. beBee no es excluyente, todo lo contrario.

¿Cómo funciona la búsqueda de trabajo en esta red?

Una vez que te das de alta, te unes a las colmenas de tu interés. Los reclutadores de las empresas van a buscar en la colmena específica de su sector. Si una empresa busca un consultor de SEO, va a ir a la colmena de consultores de SEO porque ahí los tiene todos. ¿Cómo destacas por encima del resto? La clave es generar contenido de calidad en beBee.

¿Podemos concluir que el trabajo está en internet y que sólo hay que saber encontrarlo?

Antes ibas a un tablón de anuncios y te dabas de alta en una oferta de empleo. Eso ya no funciona así. El 70 o 80 por ciento de empleos se cubren por contactos, es decir, vía networking. El empleo ya no lo vas a encontrar en un anuncio. Tienes que estar pendiente de esa red de contactos y es ahí donde surgen las oportunidades. La aproximación es ahora mucho más fácil que antes. Para los que les da pavor, no hay que confundir lo personal con lo privado. Que yo comparta una afición es personal, no privado.

¿El smartphone, entonces, como entrada al paraíso?

Hombre, sólo hay que pensar en las oportunidades que te ofrece un smartphone y una conexión 4G. Si realizas las estrategias adecuadas, claro que sí. Si dejáramos de utilizar las redes para ver gatitos, estaríamos en otro sitio.

El futuro está en internet. ¿Realidad o frase hecha?

Internet ya no es un sector como antes. Ahora es un medio que lo abarca todo y que está cambiando todos los negocios. Internet no es que sea el futuro, el que está fuera es un analfabeto.

¿Cree que existe la necesidad de tener momentos para guardar el móvil o estamos ya en un punto en el que incluso la desconexión está sobrevalorada?

Somos adictos al móvil. Pero es disfrutar de momentos con la familia sin estar, escuchar música o hacer deporte. Más que desconectar es tener momentos de no usar el móvil. Ahí está la típica escena de los cuatros miembros de una familia sentados en el sofá y todos están mirando al móvil. Eso da mucha pena. Por mucho que avance, la tecnología no puede sustituir esa parte social.