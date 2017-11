De la Torre dice que se avanza sobre el proyecto del Astoria, pero que aún no hay fecha

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, valoró ayer que «es nuestro deseo» que se avance en relación con el espacio de los antiguos cines Astoria y Victoria y «hemos avanzado», aunque, no obstante, aún no hay un fecha para, finalmente, convocar el concurso con el que se adjudicará la concesión, que será «cuanto antes». De la Torre también señaló, en declaraciones a los periodistas que, tras autodescartarse el ganador del concurso de ideas, la propuesta del arquitecto José Seguí y Antonio Banderas, el proyecto de Málaga All Space «es interesante y uno de los más destacados».

El regidor incidió en la estrategia «que nos marcamos, autodescartado el ganador, fue profundizar en los siguientes y tratar de encontrar, además de proyectos interesantes, gente dispuesta a hacerlo; y aquí se dan estas circunstancias».

«Hay interés objetivo en lo que el proyecto supone para la ciudad y hay un grupo empresarial dispuesto a desarrollarlo», indicó el alcalde de Málaga. No obstante, advirtió de que «lógicamente estos detalles y temas suponen una profundización por ambas partes, por el Ayuntamiento y la empresa, que tendrá que plantear los pasos siguientes para darse».