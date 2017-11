El TSJA rechaza la demanda del Ayuntamiento contra el metro al Civil

Varapalo judicial al Ayuntamiento de Málaga y respaldo al proyecto del metro hasta el Hospital Civil. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un serio correctivo al Consistorio malagueño, fallando en contra de la demanda que había presentado para frenar este proyecto. La sentencia es taxativa y desmonta uno a uno los argumentos municipales, que sin embargo se plantea recurrir, tal y como ha anunciado hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El fallo judicial del TSJA desgrana en nueve folios los argumentos en contra de las tesis del Ayuntamiento de Málaga y a favor de la postura de la Consejería de Fomento. De hecho, la sala del TSJA rechaza la posibilidad de una nulidad de pleno derecho del proyecto básico como reclamaba el Consistorio, despejando así la licitación de las obras tras la declaración de este tramo del metro de "interés general" y que se podrá concretar en pocas semanas.

La sentencia del TSJA indica que no se puede argumentar la suspensión de la aprobación del proyecto por haber sido tramitado por un órgano que no tiene competencias por las discrepancias del PGOU. Además, el Ayuntamiento aseguraba que faltaban elementos que consideraba esenciales, como un estudio de la demanda de viajeros y la movilidad, así como una justificación de la alternativa escogida. Sin embargo, el fallo subraya que "no se han omitido contenidos propios del documento aprobado que supongan infracción del trámite de información pública. Incorpora toda la información geométrica del trazado del metro en su calidad de documento básico, incluidas secciones transversales. El proyecto básico no exige entre sus contenidos los estudios de movilidad y de demanda de viajeros, que habrán de incluirse en el posterior proyecto de construcción, y así fueron aportados con posterioridad".

El Ayuntamiento mantiene además que la resolución de aprobación del proyecto inicial "está afectada de un vicio de nulidad de pleno derecho por haberse dictado por una autoridad que carece manifiestamente de competencia", al existir una discrepancia entre el proyecto básico del metro de Málaga al Civil y el planeamiento urbanístico. Sin embargo, el TSJA argumenta que, en este caso la Administración municipal puede expresar su oposición a la infraestructura "que debe de explicar de manera motivada" y ésta se dirime por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que está facultado para imponer una modificación del planeamiento.

En cambio, el TSJA consisera que esa discrepancia no se ha manifestado en el curso del procedimiento de aprobación del proyecto básico y "no puede entenderse efectuada la exigida oposición por parte de la Administración municipal" por el hecho de que haya constatado una realidad como es la de la inexistencia de previsión en el PGOU ni POTAUM de la incorporación de dicha infraestructura ferroviaria. "Ni existe oposición explícita al proyecto, ni se contiene motivación alguna para mantener dicha oposición, por lo que entendemos que en este caso la actividad municipal no reúne los requisitos que exige la norma examinado para atraer la competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para aprobar el proyecto básico discutido", insiste la sentencia.

Además, el alto tribunal descarta la existencia de vulneración alguna de la autonomía municipal, "por cuanto que el trámite ha respondido a las exigencias legales y reglamentarias previstas en la normativa sectorial de aplicación, de lo que no puede deducirse por tanto lesión alguna para los intereses de la ciudad", recalca, al tiempo que carga a las arcas municipales el pago de las costas.



Recurso municipal

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que "estudiaremos si puede plantearse y tiene fundamento un recurso de casación", incidiendo, además, en que "como es natural, estamos en estado de derecho y lo que diga los tribunales es importante".

De la Torre ha recordado que, aunque "no me lo puedo saber con exactitud", el Consistorio planteaba "un recurso con base en si estaba aprobado por el órgano adecuado, si era el consejero o tenía que ir al Consejo de Gobierno de la Junta, y si estaba completo".

Por ello, De la Torre ha reiterado que se estudiará si "tiene fundamento" un recurso, sobre todo, ha continuado, porque "hay que verlo en el contexto, de que creo que está presentado el proyecto de construcción y esto era del básico".

Así, el regidor ha señalado que lo "lógico" es ver si el proyecto de construcción da respuesta a las cuestiones que se plateaban por la parte municipal en relación con el proyecto básico. "En ese análisis se estará en los próximos días y ya se decidirá", ha sentenciado De la Torre.