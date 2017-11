El CEIP Antonio Machado educa en la tolerancia con un proyecto Erasmus

El CEIP Antonio Machado de Málaga, como socio del proyecto Erasmus "Different yet the same" (Diferentes pero iguales), ha sido el centro anfitrión de la primera reunión transnacional que se ha celebrado del 13 al 17 de noviembre. Como países socios han asistido República Checa, Italia y Turquía.

El objetivo de dicho encuentro ha sido una primera toma de contacto para planificar las actividades que se desarrollarán en los dos años que durará dicho proyecto.

La primera actividad por parte del alumnado ha sido el diseño del logo que representará el proyecto y que ha sido elegido por votación entre los estudiantes participantes de los cuatro países.

A la ceremonia de inauguración asistieron representantes de la administración educativa –el inspector de la zona y la delegada de proyectos europeos– representantes del Centro de Profesores, miembros del AMPA y del Consejo Escolar.

También se han desarrollado varías actividades culturales, finalidad que lleva implícita este tipo de proyectos. Visitas guiadas a la Alcazaba, al Centro Histórico y al Ayuntamiento de Málaga, donde los participantes fueron recibidos por el delegado de los programas educativos y el vicealcalde.También se visitaron las cuevas, el pueblo de Nerja y Frigiliana.

"Creemos que el proyecto que emprendemos juntos "Diferentes pero iguales" tiene un gran valor para la educación de hoy día. En este tiempo, donde la crisis entre países europeos trae muchos problemas sociales y económicos, comprender otras culturas y las diferencias de otras etnias adquiere un valor muy importante y no pueden ser barreras dentro de la educación", explica la profesora Fredesvinda García Díaz, coordinadora de este proyecto Erasmus.

"La cooperación y la inclusión del alumnado de estos cuatro países, en un contexto real y práctico, serán muy beneficiosas; porque si desarrollamos la tolerancia entre las diferentes culturas, religiones, personas desfavorecidas y discapacitadas fortaleceremos los cimientos y el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea", añade.

El CEIP Antonio Machado se beneficiará especialmente de este proyecto, puesto que no solo trabajarán conjuntamente los cuatro centros escolares citados, sino que también habrá movilidad de alumnado de Primaria a los diferentes países en tres encuentros que tendrán lugar en Italia, España y República Checa.

El centro agradece a todas las personas e instituciones que han trabajado y colaborado en la organización y desarrollo de esta reunión, especialmente al Ayuntamiento de Málaga.