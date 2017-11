Los cruceristas dan un notable alto a Málaga

Los cruceristas que visitan la capital de la Costa del Sol le dan a su experiencia una nota de 8,59 puntos sobre 10, según un estudio elaborado por la Facultad de Económicas para la Autoridad Portuaria. Se trata de una excelente valoración, según el autor del estudio, el profesor Manuel Ángel Fernández, quien también ha destacado que el aspecto más destacado es la hospitalidad de los malagueños, con un 9,03 sobre 10; la seguridad personal, con un 8,85, la variedad gastronómica, con un 8,64 y la variedad de tiendas y boutiques, con un 8,69. Los servicios de los centros de información turística alcanzan un 8,58 y la relación calidad precio, un 8,21.

A partir de los datos analizados, presentados esta mañana en la Autoridad Portuaria, se obtienen los datos relacionados con la reputación del destino y las intenciones del crucerista. La reputación es de 8,59 puntos, una puntuación que asciende a 8,61 entre los cruceristas de lujo. El valor asignado a recomendar el destino es muy elevado, de forma que asciende a 8,91 puntos, mientras que la intención de volver a visitar Málaga en tres años es 7,73.

El perfil del crucerista es el de un pasajero de más de 50 años con ingresos superiores a los 50.000 euros. Las nacionalidades más presentes entre los encuestados son europeas, destacando la británica, con un 21,7% del total y la alemana, con 21,3%, seguida de la española, con un 6,6%, la italiana y la francesa. En total, se han realizado 225 encuestas a lo largo de todo el año en una muestra representativa de la totalidad de escalas recibidas por el Puerto en 2016, teniendo en cuenta las diferentes tipologías de buque, navieras, operativas en tránsito o base y nacionalidades a bordo. Luego, se aplica un modelo de análisis de intenciones y reputación. El estudio se hace desde 2015.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, ha explicado que ya se está empezando a construir una serie histórica que ayudará a "tomar decisiones" y se felicitó por la alta valoración del destino. Ahora, lo interesante, ha dicho Plata, sería medir el impacto económico y eso se va a hacer con un estudio con la Diputación de Málaga. No obstante, ha avanzado que 2017 va a acabar con la visita de 298 barcos y más de medio millón de cruceristas, de forma que el impacto económico estimado es de entorno a 40 millones de euros, casi cinco que se quedan en el recinto portuario y 35 que revierten en la ciudad. Así, los crecimientos en términos relativos en cuanto a pasajeros y barcos serán del 12,5 y del 18,2%, respectivamente, en 2017, de forma que el 28,3% de las operaciones se han hecho como puerto base. No obstante, cree que hay cosas que mejorar, como el tráfico de la ciudad, así como en los regalos que pueden adquirir los cruceristas en la ciudad. "Me refiero a artesanía o dulces locales, por ejemplo", ha afirmado. También ha destacado que ahora casi todas las compañías de fama mundial operan en Málaga y que el fin es convertirse en puerto base.

Julio Andrade, edil de Turismo, ha señalado que estos análisis ayudan a que Málaga acabe siendo puerto base de cruceros y dio las gracias a los 118 comercios que se han acogido a la iniciativa Málaga Shopping, lo que les permite permanecer abiertos para atender a los cruceristas.

Los resultados del estudio ofrecen numerosas implicaciones para la gestión y el desarrollo de Málaga como destino de cruceros. En primer lugar, las conclusiones obtenidas sobre el comportamiento de los distintos segmentos de cruceros pueden ofrecer de valor añadido de cara a identificar y satisfacer las necesidades específicas de cada segmento de mercado, ayudando a focalizar estrategias de marketing y facilitando el análisis de la competencia.

Otras implicaciones del presente trabajo están relacionadas con la mejora de servicios a cruceristas que consigan mejorar su experiencia con el destino y consecuentemente la reputación y las intenciones respecto al mismo.

Los resultados obtenidos permitirán mejorar el marketing de Málaga como destino de cruceros, aplicándose las medidas necesarias a las labores de promoción que se realizan de manera conjunta durante los últimos años entre el Puerto e Málaga, Cruceros Málaga, el Área de Turismo del Ayuntamiento, Turismo y Planificación de la Costa del Sol y la empresa pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.