PP y PSOE dicen no haber votado el cambio de nombre de la avenida de Carlos Haya

Ocurrió el lunes en la Comisión de Derechos Sociales. Málaga para la Gente presentó una moción para animar a los malagueños a acudir a la manifestación del próximo domingo en conmemoración de la que hubo el 4 de diciembre de 1977 y comunicar este acuerdo a la familia. La viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, hizo una modificación de viva voz para introducir en la votación un cambio de nombre de la avenida de Carlos Haya, de forma que pasara a llamarse "4 de diciembre de 1977", lo que, en un principio, se aprobó por unanimidad. Sin embargo, hoy PP y PSOE han asegurado que ellos no votaron por ese cambio de nombre.

El PSOE señala que Málaga para la Gente dice que se ha votado una enmieda que nadie, salvo el grupo, "entendió que se había presentado como tal, incluida la secretaria de la comisión". La edil de Cultura, Gemma del Corral, por su parte, ha señalado que aún no ha podido ver la transcripción de la votación de esta moción. "La secretaria mantenía que la moción no traía ese acuerdo, ninguno conocimos que iba ese acuerdo. Es una secretaria muy escrupulosa. Ninguno valoramos que esa fuera una enmienda definitiva", ha asegurado. La edil del PP ha señalado que la secretaria, ayer por la tarde, repasó sus notas y había anotado "si fuera posible...".

De cualquier forma, Del Corral recuerda que los dictámenes no son de obligado cumplimiento. "Existe una Comisión de Memoria Histórica que tiene como objetivo analizar su aplicación y tomar las decisiones en conjunto y un convenio de colaboración con la UMA. Si se hubiese consensuado y se hubiese llevado a la comisión, porque ayer todos dijimos que no estábamos de acuerdo", ha dicho.

Ciudadanos no estuvo presente en la votación porque su concejal tuvo que salir del salón de plenos para ir a otra reunión. Remedios Ramos, por su parte, ha asegurado que se acercó a la secretaria, tras el resultado de la votación de la moción, para ver cómo quedaba esta. "Le dije que el punto dos pasaba al punto tres, introdujimos el dos, que era cambiar el nombre de la avenida, y me dijo que sí. Dicen que yo dije ´en la medida de lo posible´, pero Juan José Espinosa (edil no adscrito) escuchó lo mismo que yo". Ha afirmado Ramos que ella introdujo el cambio de nombre en una "autoenmienda a viva voz; después lo hablé con la secretaria. Nosotros nos reafirmamos en que el lunes se votó eso en la comisión. Si se quieren desdecir, pues que lo lleven a pleno", ha aclarado. Habrá que esperar a cotejar la grabación.