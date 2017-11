Cassá: "El alcalde es el único culpable de que no haya presupuesto para 2018"

"El único responsable y culpable de que no tengamos presupuestos para 2018 es el alcalde, Francisco de la Torre", ha asegurado con contundencia y sin dudas el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, que ha extendido esa culpabilidad a "la inestabilidad" del equipo de gobierno.

Cassá ha querido responder así a las palabras de ayer de De la Torre en las que vinculaba la negociación y confección del presupuesto para 2018 a "los condicionantes" presentados por Ciudadanos para negociar los mismos. Cassá ha replicado explicando que en septiembre le presentaron al equipo de gobierno que diera solución a cuatro problemas importantes: el conflicto de Bomberos, los suelos de Repsol, el plan forestal de Monte Gibralfaro y el futuro de Limasa y que a la fecha no saben nada de ninguno de ellos, por ello "si no se cumple con Ciudadanos, nosotros no nos sentaremos a negociar con el equipo de gobierno". "Somos responsables y apoyamos al equipo de gobierno, pero no damos cheques en blanco", ha concluido Cassá.