La firma de gafas de sol Hawkers abre un kiosko temporal en Vialia

La firma Hawkers, especializada en venta de gafas de sol online, ha anunciado la próxima apertura de pop ups en seis centros comerciales españoles de la mano de la consultora inmobiliaria CBRE, que le ha asesorado sobre las ubicaciones más idóneas para llevar a cabo el proyecto. Este hito supondrá la primera experiencia de Hawkers fuera del mundo online en formatos efímeros, tan solo unos meses después de la apertura de su primera tienda física en Madrid. El acuerdo, que se mantendrá durante un plazo de seis meses, consiste en la apertura de kioskos temporales de la marca en los centros comerciales H2O en Madrid, Puerto Venecia en Zaragoza, Parc Central en Tarragona, Vialia Málaga, El Boulevard en Vitoria y Ballonti en Bizkaia.

El objetivo principal es que la marca de gafas de sol pueda tener una prueba de experiencia física de cliente en estas ubicaciones, además de continuar con su estrategia de dar el salto del comercio puramente online a las tiendas físicas tradicionales.

La experiencia de CBRE en gestión de centros comerciales en todo el territorio nacional y las herramientas de digitalización y fidelización de las que dispone han facilitado el proceso. La firma cuenta con un exhaustivo conocimiento de los consumidores gracias a las mismas y se encuentra en disposición de recomendar y ofrecer a los retailers información sobre las localizaciones más idóneas para su negocio. Durante este proceso, CBRE ha asesorado a Hawkers incorporando además su plataforma de venta y fidelización omnicanal OSS. Gracias a esta tecnología, combina la experiencia de compra física en sus nuevas tiendas, con las ventajas logísticas del comercio electrónico.

