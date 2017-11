De la Torre ignora cuándo podrá estar el presupuesto de Málaga de 2018

Los presupuestos municipales de Málaga para 2018 no tienen visos de aprobarse pronto. De momento ni siquiera se están negociando, ni con Ciudadanos –socio de investidura del PP– ni con ningún otro grupo municipal. El equipo de gobierno se topó con los condicionantes puestos por Ciudadanos para negociar los presupuestos: dar solución a Limasa, al conflicto de bomberos, y desbloquear un proyecto para los antiguos terrenos de Repsol y mientras tanto no ha querido sentarse a negociar ni con la formación naranja ni con ninguno del resto de grupos de la oposición.

Esto no ha sido obstáculo para que el alcalde, Francisco de la Torre, reproche a Ciudadanos que mientras aquí en Málaga ha puesto exigencias para negociar los presupuestos, no ha hecho lo mismo con el Gobierno andaluz, al que ha ofrecido sus votos para aprobar el presupuesto andaluz, sin apenas concesiones.; «hemos tratado de ver si hay antecedentes en la negociación de Ciudadanos con el PSOE en la Junta y no lo hemos encontrado», dijo ayer el alcalde.



«Habrá presupuesto»

Sobre el presupuesto en sí, De la Torre dijo que el equipo de gobierno «está trabajando en la elaboración del presupuesto municipal para el próximo año de una manera «no definitiva» porque «hay una serie de condicionantes» de Ciudadanos. No obstante, indicó que tratarán de que el retraso en las cuentas «sea el menor posible».

De la Torre añadió que están trabajando en resolver los «condicionantes» puestos por Ciudadanos para sentarse a negociar las cuentas.

«Estoy seguro de que tendremos presupuestos», aseguró, aunque reconoció que no será «en las fechas que los hemos tenido cuando teníamos mayoría absoluta», recordando que «ya pasó en 2017 y 2016, que fueron operativos más tarde». «Trataremos que sea ese retraso el menor posible».

En este sentido, el alcalde argumentó que es «la diferencia entre tener mayoría absoluta y no tenerla», lo que obliga a que «se negocie, se hable y se busquen soluciones, pero no siempre se va a la misma velocidad que cuando se tiene mayoría absoluta».

Cuestionado, en concreto, por si podrían estar las cuentas en las mismas fechas que ejercicios pasados, sobre el mes de marzo, De la Torre recordó que para los presupuestos de 2018 «hay esa novedad de los puntos» en la negociación con la formación naranja.