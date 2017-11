5.000 euros para gastar en una hora

Los participantes realizarán tres actividades donde se pondrá a prueba su astucia, forma física, destreza, buen ojo y, por supuesto, su agilidad. Deberán consumir todo el dinero que se les aporte sin repetir artículos. El precio de cada producto no podrá superar la cifra de 100 euros.

Ahora que llegan las fiestas de Navidad, El Corte Inglés vuelve a celebrar su ya conocido Triatlón de Regalos. Una hora y tres pruebas en las que 16 concursantes deberán demostrar de qué son capaces. De entre todos los participantes, un malagueño de 25 años, Antonio Jesús Meléndez, de Fuengirola, ha sido seleccionado para asistir a esta actividad. «Cuando realicé una compra mayor a cincuenta euros, la empresa me permitió inscribirme en el concurso. Días más tarde me llamaron para decirme que había sido seleccionado», expresa Meléndez. Actualmente, el joven se encuentra en el paro y sus aficiones son leer, viajar y ver series de televisión.

Éste peculiar desafío, que tendrá lugar mañana en Madrid en el Centro Sanchinarro de El Corte Inglés, pondrá a prueba la forma física, la destreza, el buen ojo, y por supuesto, la agilidad de los participantes a la hora de elegir los regalos. Aquel que consiga realizar las tres pruebas correctamente ganará un premio de 5.000 euros. Por su parte, Meléndez ya ha pensado, como el resto de sus compañeros, que hará con el dinero si consigue ganar. «Había pensado en varias cosas, pero creo que si me hago con el premio me iré de viaje. Posiblemente a Japón. Hace muy poco viajó un amigo allí y la verdad es que siempre me ha llamado la atención», señala Meléndez.

Para la primera prueba los concursantes deberán gastar 5.000 euros en una hora. «Tenemos que comprar artículos de las diferentes plantas del edificio hasta gastar todo el dinero. No podemos comprar nada con un precio superior a 100 euros ni introducir dos productos iguales», apunta el malagueño.

En la segunda prueba, los concursantes deberán elegir un sobre en el que se les indicará qué cinco productos deben añadir a sus carros. La dificultad de esta prueba será la de encontrar las secciones en las que se encuentren estos artículos. Antes de que se acabe el tiempo, como tercera prueba, los participantes deberán envolver esos regalos poniendo todo su amor y cariño para que queden perfectos. El único requisito en esta prueba es que el papel tendrá que cubrir todo el producto, no se podrá ver su contenido y deberá llevar un lazo identificativo de regalo.

Por otro lado, el actor Javier Veigas actuará como presentador de esta prueba y retransmitirá en directo, desde el centro de El Corte Inglés, las evoluciones, adelantamientos y emociones del Triatlón de los Regalos. Marta Hazas se sumará a este reto con una finalidad solidaria. Todos los artículos que la actriz incorpore a su carrito los donará a la asociación El Refugio.



Quiniela en Facebook

El Corte Inglés también invita a todo el mundo a seguir muy de cerca este divertido triatlón. A través del perfil en Facebook de El Corte Inglés se realizará una particular quiniela en la que los usuarios podrán apostar por sus tres favoritos. El primero que acierte el pódium de los ganadores del triatlón ganará un premio de 500 euros. Todos los detalles ya están disponibles en la web www.eltriatlondelosregalos.com