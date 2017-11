Chiquito se cuela en el Congreso

El humor se coló ayer en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Y una vez más, gracias al genio de la comedia, Chiquito de la Calzada. La seriedad y la crispación dejaron paso a la sonrisa gracias a la intervención del diputado de Ciudadanos por Málaga, Guillermo Díaz, que además es colaborador de este diario -visite sus columnas en 'Desde Miskatonic'. El político malagueño quiso rendir tributo al humorista, fallecido recientemente a los 85 años, sirviéndose de su lenguaje.

Se votaba una proposición no de ley presentada por el PSOE para conmemorar la hazaña de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano en el siglo XVI cuando tomó la palabra Díaz. "'Fistro duodenal', 'te da cuen', '¿comorr?' 'por la gloria de mi madre', 'jarl', 'al ataquerrr', 'pupita' o 'cuidadín' fueron algunas de las expresiones que el malagueño utilizó para mostrar su apoyo a la moción:

"He querido aprovechar esta moción que habla de héroes para homenajear al héroe de la sonrisa, Chiquito de la Calzada. Que si en toda España se ha sentido su pérdida, en su Málaga natal ha sido un seísmo. Malagueños como yo. están aquí mis compañeros en esta comisión, el socialista Torres Mora y Eva García Sempere de Podemos y saben a qué me refiero. Sé que puedo hacer extensivo a ellos, y así lo he hablado, mi deseo de que las expresiones del gran Don Gregorio consten en las actas de este Congreso y en especial de esta Comisión de Cultura ya para siempre porque la risa y el humor también son cultura. Agradezco a los demás miembros de la comisión que me hayan permitido esta licencia en esta 'PNL (Proposición No de Ley) amable' que era propicia para homenajear a un grande. Votaremos a favor de conmemorar la gran hazaña de Magallanes y Elcano y hasta luego Lucas".