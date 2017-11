El PP busca tumbar hoy el cambio de nombre de la avenida Carlos Haya

El Partido Popular (PP) buscará hoy tratar de tumbar la decisión de la Comisión de Derechos Sociales del pasado lunes en la que se aprobó por unanimidad, a propuesta de Málaga para la Gente, cambiar el nombre de la avenida de Carlos Haya por la de «4 de diciembre de 1977», en referencia a la manifestación autonomista que tuvo lugar ese día en la ciudad, al igual que en otras partes de Andalucía, y al asesinato del joven sindicalista de CCOO García Caparrós.

La polémica vino porque la edil de Cultura, Gemma del Corral, negó que se votara eso en la comisión, algo que desmiente el vídeo. Remedios Ramos, viceportavoz de Málaga para la Gente, defendió una moción con dos puntos: apoyar la manifestación del próximo domingo en Málaga en recuerdo de aquella efeméride y dar traslado del acuerdo a la familia de Caparrós, pero de viva voz propuso cambiar el nombre de la avenida Carlos Haya, lo que fue apoyado por todos los grupos, ya que introdujo esta modificación como una «autoenmienda».

El dictamen de esa moción tiene que ir hoy por ley a pleno, porque se aprobó, pero el PP va a pedir una votación separada de los tres puntos de la moción (los dos originales y el añadido) para votar en contra del cambio de avenida y espera que algún grupo político más se una. El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, no votó esa moción porque fue a la Junta de Portavoces. Si eso no es así, van a intentar presentar una moción institucional que no lleve aparejado el punto del cambio de nombre, pero para ello todos los grupos deberán estar de acuerdo, incluido Málaga para la Gente, promotora del cambio.

Ayer corrió el rumor de que algún otro grupo iba a proponer que la avenida pasase a llamarse Camino de Antequera, pero esta propuesta embrionaria no pasó el filtro del debate interno. Un concejal de otro partido señaló a este periódico que ya hay una calle en Puerto de la Torre con el nombre de 4 de diciembre y que el artículo 17.5 de las ordenanzas municipales de calles impide el cambio.

Málaga para la Gente (MpG) va a insistir en su propuesta porque hay que cumplir la Ley de Memoria Histórica y recuerda que ya hay jurisprudencia al respecto, como la sentencia del 20 de enero de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que considera que el artículo 15 de la norma, la que obliga a retirar menciones y denominaciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura, es de obligado cumplimiento. Valladolid, León o Palencia han sido denunciados por el incumplimiento de este artículo del texto legal y condenados.



«Un aviador fascista»

Además, el nombre de Carlos Haya «es un incumplimiento flagrante de ese artículo, puesto que se trata de un destacado aviador fascista sublevado contra la República, especialmente conocido por su participación en los principales actos de guerra del Movimiento Nacional, incluidos bombardeos y ametrallamientos sobre la población civil». Además, en Madrid o Bilbao ya se han quitado las calles dedicadas a este militar fascista.

Insiste la federación de izquierdas en que no pasa nada porque coincidan nombres de calles. «Es muy corriente que en el callejero de Málaga un mismo nombre aparezca como calle, plaza, avenida o pasaje. Al incluir el año junto a la fecha, se aclara. La medida no supondrá un desembolso muy alto para las arcas municipales, ni se perjudica a los establecimientos de la avenida, porque durante un tiempo coexistirán a efectos administrativos y de correos ambos nombres», concluye este grupo municipal. IU acusa al equipo de gobierno de incumplir, desde hace diez años, la ley.