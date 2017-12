Seis grandes municipios de la provincia suspenden en gastos en servicios sociales

Andalucía es la comunidad con más ayuntamientos que realizan una aportación destacada

Málaga no es provincia para ayuntamientos con un elevado gasto en servicios sociales. Así, al menos, se deduce de la última clasificación elaborada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Un año más, esta asociación ha cruzado cifras para realizar un detallado análisis de cuánto se gastan los grandes municipios en servicios sociales por cada habitante. El estudio, que se nutre de los datos correspondientes al presupuesto liquidado en 2016 que ha publicado el Ministerio de Hacienda, distingue los ayuntamientos en tres categorías: excelencia social, pobres en servicios sociales y precarios en servicios sociales. Entre los municipios malagueños que aparecen en el estudio, seis no pasan el corte: Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Cártama, Estepona, Marbella y Fuengirola.

«Los ayuntamientos tienen que hacer más hincapié en la necesidad de invertir en servicios sociales. El mejor gasto solidario es poder atender a las personas en situación de vulnerabilidad», manifestó el presidente de la asociación encargada de realizar este estudio, José Manuel Ramírez a modo de valoración. Volviendo a poner la lupa en la provincia, Fuengirola y Mijas se enmarcan en la categoría de «ayuntamientos oficialmente pobres en servicios sociales». Esto significa que el gasto en inversión social es inferior al gasto medio de todos los ayuntamientos que componen esta radiografía. En el caso de estas localidades, esto significa que se mueve por debajo de los 39 euros por habitante. Según este estudio, en Fuengirola está en 33,79 euros y en Mijas en 38,14 euros. Ambos municipios tienen un censo de 77.000 habitantes.

Este estudio generó ayer una respuesta por parte del Ayuntamiento de Fuengirola, al no estar de acuerdo con la metodología aplicada. «En el análisis realizado por la entidad no se ha justificado debidamente por qué la excelencia social debe estar establecida en 100 euros por habitante y no en otra cantidad como 80, 50 o 125 euros por vecino», reza el comunicado que se emitió por la tarde. En aplicación de lo aportado por este estudio, cabe señalar al resto de municipios malagueños que se encuentran en el apartado de «ayuntamientos con presupuestos precarios», cuyo gasto social ha sido inferior a 50 euros por habitante. Alhaurín de la Torre, con 40,88 euros, es el municipio que peor sale parado dentro de este apartado. Le siguen Cártama con 42,85 euros, Benalmádena con 44,53 euros, Estepona con 45,35 euros y Marbella con 47,32 euros. Exceptuando a la última, todas las ciudades repiten como «precarias» con respecto al mismo estudio anterior.

«Casi un tercio de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes realiza una inversión precaria en un pilar tan básico para la cohesión social y la solidaridad como los servicios sociales», concluye el informe que acompaña este desglose de cifras.



Antequera en la excelencia

Hay, sin embargo, un punto de luz para la provincia. Antequera destaca como única ciudad que forma parte de las 25 capitales de toda España que forman parte del club de la «excelencia social» (el 7,1% del total de los municipios de más de 20.000 habitantes). En concreto, aparece en el puesto 14, con un gasto social por habitante de 137,10 euros. Esto supone un incremento del 16 por ciento si se compara con lo invertido el año anterior. En 2016, el gasto por habitante era de 117,33 euros. El Ayuntamiento que más gasta en servicios sociales a nivel nacional es Rentería, en Guipúzcoa. Antequera se ciñe de esta manera a la horma andaluza, ya que Andalucía puede presumir de ser la comunidad autónoma de España que cuenta con más ayuntamientos que están dentro de la mencionada excelencia. Esto significa tener un gasto acreditado superior a 100 euros por habitante. Andalucía aporta, según este estudio, siete de los ayuntamientos con «excelencia social». Le sigue Cataluña con seis y el País Vasco cierra este podium con cinco.