"Un ciclista debería realizar 8.000 kilómetros al año para tener un peso de grasa ideal"

­El profesorado y los profesionales de la UMA siguen sumando reconocimientos por sus trabajos. En esta ocasión, el profesor José Ramón Alvero Cruz ha sido elegido, por segunda vez, presidente del Grupo Español de Cineantropometría (GREC) en el transcurso del Congreso de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED-FEME), celebrado en Zaragoza. El profesor participó en el Congreso con la presentación de un trabajo sobre Adiposidad regional y fines cardiorespiratorio en relación al porcentaje de grasa en ciclistas amateur que recibió un doble premio el pasado 24 de noviembre: el que distingue a la mejor comunicación, otorgado por esa sociedad científica y el que otorgaba el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.

¿En qué consiste su trabajo?

Consiste en que la composición corporal ya es considerada un factor más de la condición física, también destacamos la resistencia, la velocidad, la fuerza, etc. El que ya tengamos una composición corporal adecuada es considerado también un nuevo factor de la condición física. No solo la composición corporal sino cómo los pliegues de grasa, la diposidad corporal, la diposidad regional se reparten por el cuerpo. Analizamos eso, la diposidad en relación a un porcentaje de grasa ideal para ciclistas. Un ciclista debe tener un peso de grasa ideal, siempre basado en el peso de grasa, de ahí analizamos cada uno de los pliegues en relación a ese porcentaje de grasa ideal y analizamos el fitness cardiorrespiratorio que es la potencia aeróbica, el índice ergométrico, los kilómetros anuales recorridos por los ciclistas, el índice de masa corporal y otros índices. Lo que acabamos observando es que estos valores son bastante sensibles.

¿Qué debe hacer un ciclista para tener un peso de grasa ideal?

Pues principalmente debería realizar 8.000 kms. al año, también deberían tener un consumo de oxígeno de 44 ml, esta cantidad para las personas de entre 40 y 60 años del grupo analizado es un nivel muy bueno de consumo máximo de oxígeno. También deberán tener un índice de masa corporal en torno al 23.50 y un índice ergomético de 4,97.

¿Por qué decidió enfocarlo a ciclistas amateur?

Porque yo he trabajado toda la vida con ciclistas y sigo trabajando con ellos, es más, el número con el que he trabajado es bastante importante. En ocasiones me preguntan cómo he logrado conseguir a tantos ciclistas, la verdad es que no los he conseguido en una semana, son muchos años de trabajo en los que se van recogiendo estos datos y almacenándolos. 135 ciclistas de entre 40 y 60 años.

¿Comenzó su trabajo con alguna hipótesis?

No, es un trabajo prospectivo y lo bonito es analizar los datos una vez que se tienen. Apliqué las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic ), un sistema estadístico aplicable a otras áreas y me pareció interesante aplicarlo aquí. La moderadora de la mesa en la que expuse mi trabajo se quedó impresionada con este tratamiento estadístico que realicé.

¿Se considera un trabajo pionero?

Yo creo que sí, en cuanto al análisis que he realizado. Los datos la verdad que son datos normales de evaluación de un ciclista o un deportista, es lo que obtenemos para dar esa información después al deportista.

¿Se centraría en una rama distinta al ciclismo?

Bueno, soy doctor en medicina y doctor en ciencias del deporte, es más, mi doctorado en ciencias del deporte ha sido sobre atletas, la predicción del rendimiento en media maratón. Yo te digo que tienes que hacer esto y predecimos el tiempo medio o la media de un maratón.

Ha sido reelegido como presidente de GREC.

Es mi segundo mandato, he sido reelegido y me siento agradado. Yo fui fundador de este Grupo Español de Cineantropometría en 1987. Conocerás el atentado de Hipercor, fue ese mismo fin de semana, y nos pilló allí, siempre me acordaré.

¿La docencia y la investigación son compatibles?

Claro que sí. Un profesor debe tener dos facetas. Por un lado debe ser docente y por otro lado debe tener presente la faceta investigadora, es fundamental. Tú puedes ser docente y dar clases pero tienes que seguir investigando para seguir formándote, si hoy en día no investigas, no avanzas.

¿Tiene algún proyecto en mente para realizar?

Muchos, los investigadores siempre tenemos muchos. Yo me dedico fundamentalmente a la fisiología del ejercicio, a la predicción del rendimiento deportivo, a la salud, a lo que es relacionado con la salud y la condición física, tanto en jóvenes como personas mayores, y a muchas cosas más. Por ello tengo en mente muchas cosas por realizar.

Como investigador cuenta con muchas publicaciones ¿Alguna especial para usted?

Son muchas y sinceramente me costaría decidirme por alguna. Tengo 45 publicaciones avaladas con el indicador JCR (Journal Citation Reporte). Tal vez a la que más cariño le tengo o la más especial para mi sea la de Validez de los índices de masa corporal y de masa grasa como indicadores de sobrepeso en adolescentes. Pero sinceramente tengo otras en mente y no podría decidirme al 100% por una.

@LauraDianaPopa