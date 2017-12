Málaga escolariza en Bachillerato a tres de cada cuatro alumnos que terminan la ESO

En una década, Andalucía ha reducido 15 puntos el abandono escolar

­El objetivo es claro. El tiempo necesario para alcanzarlo, dependerá de la aplicación de las medidas puestas en marcha hace un año con el Plan de Éxito Educativo de la Consejería para el cuatrienio 2016-2020. En todo caso, los plazos en educación siempre son largos. Hay que ir poco a poco. Paso a paso y no tener prisa. No obstante, las estadísticas adivinan que el camino emprendido es correcto. Málaga consigue estabilizar la cifra de alumnos matriculados en Bachillerato tras graduarse en la ESO. Tres de cada cuatro alumnos deciden matricularse en Bachillerato, aproximadamente (no se tienen datos de aprobados, solo de escolarizados).

Este curso, en la provincia de Málaga hay matriculados un total de 15.115 alumnos en cuarto de ESO, 11.879 en primero de Bachillerato y 5.517 en primero de FP de grado medio. Son datos a tener en cuenta. El pasado año 2016-2017 la tasa de matriculados eran muy similares, menor en términos totales, pero también porque la cifra de alumnos escolarizados en todos los niveles educativos se ha visto mermada.

Andalucía partía en franca desventaja. Una región con un elevado porcentaje de población analfabeta aún en la Transición, se situaba por sistema a la cola de España en las numerosas encuestas que se publicaban sobre rendimiento académico y a la cabeza del fracaso y el absentismo escolar. Un tercio del alumnado acababa la etapa obligatoria sin su título de ESO hace apenas una década. La Junta se puso manos a la obra y ha conseguido reducir en 15 puntos estas alarmantes cifras. En su empeño, quiere dar un paso más allá con este plan sobre Éxito Educativo, que plantea como principal objetivo incrementar la tasa del alumnado que obtiene la titulación en Bachillerato o FP hasta al menos el 85% de la población entre 18 y 24 años, tal y como establece la Estrategia Europea de Educación 2020.

Este plan fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 3 de mayo de 2016. El texto fija un plazo de cuatro cursos para su desarrollo. A la finalización de cada curso, la Consejería de Educación elaborará una memoria de evaluación de las actualizaciones desarrolladas que servirá de base para la selección de las medidas a aplicar en el curso siguiente.

Para alcanzar el objetivo de aumentar el porcentaje de alumnos con titulación superior, la Junta pretende potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida, incrementando las opciones formativas presenciales, semipresenciales y a distancia, tanto de las enseñanzas de Bachillerato como de Formación Profesional.

De este modo, ya desarrolla un incremento de la oferta de enseñanzas en las modalidades semipresencial y a distancia, así como de la oferta para personas adultas con necesidades específicas (personas privadas de libertad, en riesgo de exclusión social, itinerantes o enfermas de larga duración).

Otra de las medidas puestas en marcha es el aumento de las tutorías de apoyo al estudio de la Educación Secundaria para Adultos (ESPA) y del nivel básico de idiomas en la enseñanza semipresencial. Del mismo modo, está elaborando materiales digitales en abierto para poder ser usados por las tres modalidades educativas. Se trabajaran metodologías activas basadas en el aprendizaje por tareas y proyectos.

También está previsto un aumento de la oferta de planes educativos destinados a la consecución de titulación y acceso a otros niveles del sistema, en Centros de Educación Permanente. O la implementación de una plataforma Moodle de comunicación entre redes de aprendizaje, en la que se encuentre toda la tipología de centros que ofertan enseñanzas para personas adultas.

Educación de adultos

La estrategia contempla, del mismo modo, potenciar la oferta flexible de materias cuatrimestrales en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA), la matriculación por materias en Bachillerato, en ESO e Institutos Provinciales de Educación Permanente y agrupación de materias en ámbitos de aprendizaje en Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) en un verdadero currículo integrado.

No se olvida la Consejería de llevar a cabo una agrupación de materias troncales en esta enseñanza para personas adultas de los dos itinerarios formativos para que el alumnado tenga todas las posibilidades de acceso a cualquier enseñanza posterior, así como de crear normativas que incluyan tablas de equivalencia para el reconocimiento de los aprendizajes previos.

Además, sacará convocatorias anuales de pruebas libres para la obtención de las titulaciones de ESPA y BTOPA adaptadas a las directrices de la LOMCE.

Estas son algunas de las 63 medidas que están orientadas a erradicar el fracaso escolar aumentando la tasa de graduación en Secundaria; la mejora de la formación del profesorado y la reducción de su carga burocrática; la introducción de cambios metodológicos; la apuesta por los idiomas; la detección temprana de las dificultades de aprendizaje; el perfeccionamiento de los programas de tránsito entre niveles, y la diversificación de la oferta de FP.

La estrategia incluye acciones de intervención, compensación y prevención en seis líneas de trabajo diferentes, dando así continuidad a las políticas de la reducción del abandono escolar temprano en la comunidad autónoma, cuya tasa ha disminuido en los últimos ocho años al pasar del 37,9% al 23,6%.