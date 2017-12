García Caparrós ya reposa en el Jardín del Recuerdo

Los restos de Manuel José García Caparrós, el joven de 18 años asesinado por la Policía Armada el 4 de diciembre de 1977 durante la manifestación en Málaga para pedir autogobierno y autonomía en la región, reposan desde este medio día en el Jardín del Recuerdo de Parcemasa, en un acto muy concurrido en el que ha habido una numerosa presencia institucional entre la que ha destacado el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. También han estado presentes todos los miembros de la corporación municipal, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, la líder de Podemos en la región, Teresa Rodríguez, y la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere, que lidera la lucha por conocer las actas secretas de la comisión que investigó el caso.

El acto ha sido uno más de los que se han celebrado esta mañana para conmemorar los 40 años de las manifestaciones en las que un millón y medio de andaluces salió a la calle para pedir autonomía y libertad. Los restos de García Caparrós reposan ya bajo un olivo y un monolito recuerda la figura del joven sindicalista. La familia, encabezada por las tres hermanas del fallecido, Loli, Paqui y Puri, ha depositado las cenizas y luego han cubierto con tierra el lugar. Tras descubrirse el monolito, sobre el que había una gran bandera de Andalucía, la violonchelista María Dolores Romero ha interpretado piezas de Offenbach, Pau Cassals y J. S. Bach.

Loli García Caparrós ha señalado que ha sido un día muy especial. "Tiene lo que él se merecía, estar en un sitio simbólico, no donde estaba. Está en un sitio al que todos los andaluces pueden venir a visitarle". Ademas, ha destacado que su hermano no pertenecía a ningún partido, "era un andaluz más, ni de izquierdas, ni de derechas ni de centro. Todos los que salieron a la calle eran andaluces y por eso merece el reconocimiento de todos los partidos. Queremos que se conozca quién fue el que dio la orden de disparar, porque ese día de Andalucía lo ensució de sangre".

Manuel Jiménez Barrios ha destacado que se trata de un paso más en la reivindicación de la figura de García Caparrós y ha destacado que su presencia es darle un "plus" al acto, ya que así se representa a todos los andaluces. "La familia no descansará hasta conocer la verdad de lo ocurrido, es hora de que los andaluces y la familia conozcan qué sucedió". Ha señalado que García Caparrós tenía toda la vida por delante y peleaba por la esperanza "verdiblanca y fue asesinado". Ha añadido que hay que esclarecer los hechos y ha aseverado que ya se han dado pasos importantes en la comunidad como su nombramiento como Hijo Predilecto. "Antonio Banderas ya dijo en 2013, en aquel acto, que el disparo que segó la vida de Caparrós no sólo acabó con su existencia, sino que disparó al corazón de todos los andaluces", recordó.

El vicepresidente de la Junta ha recordado que la esquina en la que murió, entre el Puente de Tetuán y la Alameda de Colón, ha sido declarada Lugar de la Memoria Democrática, que se ha corregido la placa y que la Junta "no va a cejar en el intento de conocer lo que ocurrió, ha solicitado, y así lo ha concedido el Congreso de los Diputados, conocer las actas de aquella comisión de encuesta, pero no vamos a estar conformes con que nos las den limitadas, los servicios jurídicos de la Junta nos acompañarán para ver si la negativa persiste si es posible iniciar acciones judiciales para que conozcamos lo ocurrido. Es algo le debemos a la familia y todos los andaluces".

En el acto ha habido muchos aplausos, momentos de emoción sobre todo por parte de las hermanas y varios vivas a Andalucía. Por cierto, el árbol ha sido elegido por los familiares. El monolito tiene además un dispositivo que permite acceder, con el móvil, a información relacionada con su vida y las circunstancias en las que se produjo su muerte. Al finalizar el homenaje, se ha cantado el Himno andaluz.

Antes, a las 10.30 horas en la esquina entre el puente de Armiñán y la Alameda de Colón, la corporación municipal en pleno ha asistido a la inauguración de la nueva placa, con el nombre ya corregido. Por cierto, junto a la placa hay dos pintadas: "Pueblo decide, Estado asesina" y "Ni olvido ni perdón". Se han hecho varias ofrendas florales y se ha desplegado una enorme pancarta con el lema "García Caparrós vive, 1977-2017".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado que, cuarenta años después de aquellos hechos, se rinde homenaje con una placa a Caparrós y a quienes salieron a reivindicar la autonomía con "paz, alegría e ilusión". Ha dicho que el hecho de que no estuviera la bandera de Andalucía en el balcón de la Diputación fue "el desencadenante" de lo que ocurrió después. El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha denunciado que este crimen, como tantos otros del postfranquismo, "nunca pudo ser esclarecido, nunca pudo ser enjuiciado y condenados los culpables. Se encubrió con una trama de silencio y complicidades". Hay que conocer la verdad de lo sucedido, ha asegurado, para dignificar su figura.

También ha hablado Gonzalo Sichar, de Ciudadanos, quien ha señalado que es hora "de que la familia sepa quién lo mató" y que eso lo podría facilitar el Congreso de los Diputados liberando las actas de la comisión para que se sepa no sólo de qué policía armado partió el disparo, sino si hubo responsables políticos. Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, considera que no ha habido justicia y reparación para la familia y ha destacado que entre 1975 y 1979 cuarenta personas murieron en manifestaciones pacíficas. "Andalucía necesita seguir avanzando. Seguiremos peleando por nuestros derechos y la libertad".

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha destacado que hoy, cuarenta años después de los hechos, "Andalucía pide un país donde todos tengamos lo que nos corresponde en función de la población" y ha insistido en que con aquel asesinato "vil" se buscó que Andalucía perdiera sus sueños como pueblo y "hubo que salir a la calle para conquistar la libertad, con la oposición de la derecha autoritaria".

El portavoz del PP, Carlos Conde, ha señalado que su sufrimiento no fue en vano y que "la herencia del 4 D y del 28 F forman parte del patrimonio histórico del pueblo andaluz".

Poco después, Teresa Rodríguez también ha efectuado una ofrenda floral en la esquina.