Esta mañana se llevó a cabo en la Diputación Provincial la entrega de distintivos a los participantes de la primera promoción del Costa del Sol Tourism Hub 2017 y a la concesión de los premios Costa del Sol Iniciativas Turísticas Emprendedoras en la que fueron tres los proyectos que recibieron el galardón en esta primer edición. El acto también sirvió para anunciar la puesta en marcha de la segunda edición de Costa del Sol Tourism Hub.

El gerente patronal de turismo de la Costa del Sol, Arturo Bernal, afiró que "seguramente la costa del sol haya acogido a 13 millones de turistas" que han podido disfrutar de numerosas propuestas de turismo ofrecidas en la provincia. "La innovación en las ideas turísticas son clave para acoger con éxito a todos esos visitantes" expuso Bernal. Con el objetivo de "favorecer la creación y crecimiento de todas esas empresas que contribuyen a ello". El mismo no dudó en mostrar su "agradecimiento a los que han trabajado duro durante muchos meses a favor del beneficio turístico".

Previo a la entrega de los distintivos, el director de Málaga Demostration and Learning Center at Caterpillar Inc, Maurice Manders, expuso el enfoque de la innovación de Catepillar y cómo se beneficia de ello el sector turístico. Caterpillar es el mayor fabricante de maquinaria para construcción y minería. Este sector de máquinas está siguiendo muy de cerca el turismo y la hospitalidad ya que pretenden "dar una experiencia especial a sus clientes".

Primera promoción del Costa del Sol Tourism Hub 2017

Costa del Sol Tourism Hub es un programa de aceleración empresarial, específicamente diseñado para impulsar y promover proyectos relacionados con el sector turístico. Bajo el lema turismo + emprendimiento + innovación = futuro se caracteriza el programa. Esta iniciativa cuenta con más de un millon de impresiones online y miles de seguidores en las redes sociales. La entrega de distintivos a los participantes de la primera promoción del Costa del Sol Tourism Hub 2017 se realizó a los proyectos : My Street Book MSB, Galeota Viajes, Nilva Enoturismo, iUrban, Past View, Sunshine, Clicorder, Easy Stay, Galveztown Brig Adventure y Málaga Mice.

Dreamed Solutions Made Real, Escapadas del Sur y You Tour

Fueron tres los premiados en esta primera edición de la entrega de los premios Costa del Sol a las iniciativas Turísticas Emprendedoras. El tercer galardonado fue You Tour por su innovedosa aplicación gracias a la cual cientos de personas podrán disfrutar de un guía turístico en su móvil. El segundo premio lo recibió, por la mejora en la propuesta del destino e innovación en la propuesta de cualificación del patrimonio interior y natural, el proyecto Escapadas del Sur. El primer premio fue concedido a Dreamed Solutions, proyecto realizado por investigadores a tiempo parcial de la UMA gracias al cual se ofrecerán comodidades a los clientes mediante las nuevas tecnologías.

Elías Bendodo, presidente de la diputación, no dudó en describir como "necesaria la aportación de estas empresas y proyectos para mejorar el turismo en la Costa del Sol. De igual manera simboliza la apertura a las puertas y ventanas para ampliar el sector turístico". Finalmente el edil quiso mandar un mensaje de "esperanza y de ánimo" a aquellos que trabajan en este sector. Cabe destacar que este 2017 se dará nuevamente el récord de turistas en España, récord de turistas en la Costa del sol y "seremos el segundo país que más turistas recibe del mundo" destacó Bendodo.

Con el acto la Costa del Sol ha demostrado su apoyo a la creación de ideas para mejorar el sector turístico de la provincia.