"El emprendedor por necesidad tiene una tasa de fracaso brutal; el éxito es más de los vocacionales"

El próximo lunes, 11 de diciembre, se celebra el 'Día de la Persona Emprendedora en Andalucía'

El próximo 11 de diciembre se celebra el Día de la Persona Emprendedora en Andalucía, una fecha que la Fundación Andalucía Emprende, adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta y que tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial, va a celebrar con una jornada en Sevilla para la que ya hay más de 2.500 inscritos y que reunirá a mucho talento andaluz. Su directora, la malagueña Montserrat Reyes, apunta que Andalucía es la comunidad española que cuenta con una mayor red pública de emprendimiento, con 260 CADE desplegados por la región, y asegura que esta cultura está ya bastante instalada entre la población, principalmente entre los más jóvenes.

¿Está calando la mentalidad emprendedora en Andalucía?

Mucho. La mejor prueba son los datos de participación en el Día de la Persona Emprendedora, donde se van a reunir emprendedores, empresarios, organismos, expertos y tejido asociativo de toda Andalucía. No sólo hay iniciativa sino que la conciencia de emprender ha formado todo un ecosistema: hablo de los emprendedores, de la administración pública a todos los niveles, de la Universidad, de los autónomos y de las entidades financieras. Andalucía cuenta con 262 centros de atención al emprendedor, 878 alojamientos empresariales y 50 puntos de información y la realidad es que la mayoría de los espacios están prácticamente llenos. Estas cifras permiten ver que hay vocación y cultura emprendedora.

¿Pero ese emprendimiento es verdaderamente vocacional? Lo digo porque muchos pueden lanzarse a montar una empresa forzados por la crisis, por estar en el paro y no hallar empleo.

Ahora todo el mundo habla mucho de emprendimiento pero la Junta de Andalucía lleva ya 18 años trabajando en este campo, invirtiendo recursos y fomentando la cultura emprendedora. La red de Andalucía Emprende no sería posible sin todos esos años de trabajo. Y nuestra experiencia nos dice que el emprendedor por necesidad tiene un índice de fracaso brutal. La tasa de éxito se da principalmente en el emprendedor vocacional. En este sentido, un dato del Observatorio de la Actividad Emprendedora muy interesante nos revela que el 40% de los licenciados andaluces que salen de la Universidad tienen ya como primera opción la idea de emprender.

Un panorama distinto al de antaño.

Hace unos años esa tasa era impensable, porque muchos universitarios acababan la carrera con la idea de buscar una estabilidad laboral en el sector público. Incluso la enseñanza tradicional estaba muy diseñada para el posterior estudio de oposiciones. Ese sistema docente ha cambiado. La Universidad está más conectada a la empresa y hay más concepto de cultura emprendedora y de internacionalización.

¿Cuáles están siendo las cifras de Andalucía Emprende este año?

En 2017, y con cifras hasta el tercer trimestre, los CADE andaluces han recibido a 11.382 nuevos emprendedores que han creado más de 10.000 empresas y casi 11.900 empleos. Eso significa que un 22,7% de las empresas que han sido creadas por universitarios en Andalucía han pasado por ellos. En Málaga donde hay 38 CADE, las cifras son de 2.115 emprendedores, 1.834 empresas y 2.257 empleos, con un 29% de proyectos a cargo de universitarios. Los CADE están casi al 100% de ocupación. La evolución en la creación de empresas es importante y más aún es comprobar que la tasa de supervivencia de los negocios que están en los CADE es un 6% superior a la del cómputo general de empresas.

¿Cuánto tiempo pueden estar las empresas alojadas en los CADE?

La duración máxima es de dos años pero muchos emprendedores nos pidieron una fórmula para poder continuar, no ya por el tema de no tener que buscar una nueva sede sino porque dicen que la sinergia que se crea en un CADE con otras empresas les genera mucho negocio y no quieren perderla. Por eso hemos puesto precisamente en Málaga, en el CADE del Parque Tecnológico (PTA), una experiencia piloto con un espacio de coworking donde estos emprendedores pueden continuar.

¿Cómo es el perfil de estos emprendedores que acuden a los CADE?

El 63% de las iniciativas son de personas menores de 40 años. Normalmente suelen tener estudios de grado medio, técnico o universitario. Y el 40% del total de proyectos está impulsado por mujeres, un dato ya muy importante. Elementos como las nuevas tecnologías están contribuyendo a que haya más igualad de oportunidades en todos los ámbitos a la hora de emprender, y eso se puede aplicar también al tema de la conciliación laboral y familiar. Para emprender hay cada vez menos trabas.

¿Qué sectores son los preferidos para emprender?

Por sectores hay de todo: agroalimentación, turismo, aeronáutica, TIC; biomedicina, comercio. Puede ser una frutería, por ejemplo, pero lo importante es que sea una frutería con valor añadido que te permita competir. Las nuevas tecnologías ya no son una opción sino que impregnan todos los campos. También observamos iniciativas de robótica, videojuegos, gastronomía y turismo.

Uno de los grandes problemas de los emprendedores es la dificultad de acceso a la financiación.

Desde Andalucía Emprende, tenemos firmados acuerdos con bancos y con inversores privados (business angels) para generar productos financieros que les sean útiles y los que pueden acceder en condiciones ventajosas. Somos una fundación pública que no da subvenciones, sino que genera oportunidades de negocio e incentivos. También organizamos rondas con inversores. Todas esas ayudas son más útiles al final que darles, por ejemplo, 3.000 euros de subvención.

¿Les toca a veces poner a muchos emprendedores los pies en la tierra?

Sí. Uno de los servicios más importante es el de preincubación. Muchos llegan con una idea que creen estupenda. Les aconsejamos mucho y al final puede que terminen incluso haciendo su negocio de una forma radicalmente distinta a la que tenían inicialmente en mente. En realidad, el fracaso no es el problema. Todo gran proyecto empresarial tiene que tener fases de fracaso. Lo que nos preocupa es la frustración del emprendedor: cuando sabes que tienes posibilidades pero no llegas. Nuestro interés es que todo el que llegue con un proyecto pueda ponerlo en marcha.