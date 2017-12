El PSOE acusa al PP de falta de "sensibilidad" con el deporte malagueño

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha culpabilizado al equipo de gobierno del Partido Popular en Málaga de la situación en la que se encuentran los clubes de baloncesto malagueños y miles de niños a los que se les está impidiendo la práctica deportiva "por la falta de sensibilidad e inacción histórica en materia deportiva del equipo de gobierno del PP en la ciudad de Málaga". Una posición que han trasladado a los afectados por esta situación en un encuentro mantenido este jueves por la noche en el IES Jardines de Puerta Oscura.

"Lo que está ocurriendo en Málaga no tiene parangón en ningún otro municipio de Andalucía. De hecho la situación tan crítica que están viviendo los clubes de baloncesto es responsabilidad en exclusiva del Ayuntamiento de Málaga, que en más de 20 años de gobierno no ha hecho sus deberes y creado las instalaciones municipales que nuestra ciudad necesita, solo 2 de 20 clubes realizan la práctica deportiva en instalaciones propias o municipales, lo que deja entrever el abandono por el baloncesto que sufre nuestra ciudad", expresa el portavoz, quien además advierte que "las competencias en matería deportiva, así se recogen por ley, en el apartado 18 del artículo 9 de la Ley 5/2010, pero según parece al Partido Popular no le ha quedado claro en todos estos años donde no ha hecho absolutamente por algunos deportes como el baloncesto".

En este sentido Pérez explica que "el alcalde Francisco de la Torre ha demostrado una preocupante ineficacia también en este asunto. Es inadmisible que aún no se haya firmado el convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, cuando desde la administración autonómica se han dado todas las facilidades y desde el consistorio sólo se han puesto trabas", explica el edil socialista.

Además, el concejal ha cargado duramente contra el edil Raúl Jiménez, "quien era el encargado de activar los mecanismos pactados y comprometidos junto a los clubes, como el desarrollo de una nueva inspección de ruidos, así como otorgar una dispensa acústica similar a la realizada con las bandas musicales".

De igual manera, José Carlos Durán, concejal socialista responsable de Deportes, detalla que "mientras que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo un acuerdo de convenio, el Ayuntamiento se ha encargado de dinamitarlo sin pensar en el grave perjuicio que está creando a los clubes deportivos".

"Los socialistas exigimos al alcalde que rectifique de una vez y nuestros niños y niñas puedan seguir practicando el deporte que más les gusta. Le pedimos en definitiva altura de miras, que no convierta esta cuestión en una lucha partidista como acostumbran en otros temas como por ejemplo el metro", añade.

"No se trata de un problema entre dos administraciones, sino de un problema exclusivo del Ayuntamiento de Málaga, que tras meses de conflicto sigue mareando la perdiz sin cumplir lo pactado con los clubes, una situación que se agrava por la falta de instalaciones municipales deportivas para la práctica del baloncesto", sostiene el concejal.

Para finalizar, Durán ha asegurado que "los máximos responsables de esta situación son los concejales de Medio Ambiente y Deportes, Raúl Jiménez y Elisa Pérez respectivamente, y del alcalde, Francisco de la Torre, quienes se han encargado de dinamitar la situación, impidiendo que estos clubes puedan entrenarse bajo la amenaza de las sanciones, algunas de las cuales alcanzan los 24.000 euros".