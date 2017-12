El PSOE pide una inversión de dos millones para ayudas sociales en la Diputación

En plena negociación para recabar apoyos para los presupuestos de la Diputación para 2018, el PSOE ha vuelto a lanzar una propuesta al equipo de gobierno del PP. En este caso, se trata de confeccionar un programa de ayudas sociales que requiere una inversión de dos millones de euros. En el caso de que el PP asuma este compromiso, los socialistas estarían dispuestos a votar a favor de unas cuentas que se presentarán el próximo 22 de diciembre en un pleno extraordinario. Las medidas que componen este programa fueron presentadas este jueves por las diputadas socialistas Antonia García y Sonia Ramos.

«Estamos ante un paquete de iniciativas centradas en las personas, especialmente, en las más vulnerables», detalló Ramos. Sobre el papel, este programa de ayudas sociales se engloba dentro de un paquete amplio de 72 medidas que presentó el PSOE la semana pasada, y que constituyen un borrador alternativo al que está confeccionando en estos momentos el equipo de gobierno. En los últimos ejercicios, los populares siempre han podido contar con el apoyo de Ciudadanos. El año pasado, por las mismas fechas, la formación naranja ya había dado señales de acercamiento de manera sobrada.

Unas señales, sin embargo, que no existen este año. Al menos, de puertas para fuera. Si se toma como referencia la actual situación en el Ayuntamiento de Málaga, donde Ciudadanos ha plantado, de momento, al PP, se intuyen unas conversaciones complicadas. La fallida moción de censura en Nerja tampoco ha ayudado a crear el mejor ambiente.

La semana pasada, el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, ya había rechazado en público las propuestas del PSOE, al considerar que están fuera de la realidad y que romperían cualquier presupuesto. Volviendo a la comparecencia de ayer, Ramos detalló algunas de las medidas que entrarían dentro de estas ayudas sociales. Así, señaló una convocatoria pública de subvenciones dotada con 200.000 euros, destinada a entidades del ámbito de la discapacidad intelectual, o la puesta en marcha de ayudas de urgencia social para personas y familias en situación de vulnerabilidad, entre otras medidas.



Residencia del Valle del Genal

Por su parte, la diputada provincial Antonia García exigió la inclusión de una partida para ayudar a financiar la residencia de mayores del Valle del Genal. Destacó, en este sentido, «la labor comarcal que realiza atendiendo a mayores dependientes y no dependientes de la comarca de Ronda». También pidió que la Diputación asuma la gestión de la de Almáchar «para atender a los mayores dependientes y no dependientes de la comarca de la Axarquía, ya que la residencia que prestaba dicho servicio, y que estaba en Colmenar, la cerró el PP». Al contrario que anteriores ocasiones, el equipo de gobierno popular no entró a valorar estas nuevas exigencias.