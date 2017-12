Solo un tercio de los alumnos que preveía la Junta recibirán bonificación por aprobar todo

Las estimaciones se han diluido como un azucarillo en una taza de café. En cuanto se ha cerrado el plazo de matriculación en la Universidad de Málaga y la institución académica ha concretado e informatizado todos los datos. La estimación realizada por la Junta de Andalucía era exagerada, cuanto menos. Hablaba el Gobierno andaluz de 24.000 estudiantes y, finalmente, serán poco más de 8.000, entre grados y másteres, los que podrán beneficiarse del sistema de bonificaciones puesto en marcha este año en la comunidad autónoma para estudiar sin tener que pagar prácticamente nada.

La intención de la Junta es premiar el esfuerzo de los universitarios que lo aprueben todo con matrículas gratis. Desde este curso, y como anunció el pasado verano la propia presidenta, Susana Díaz, aplica bonificaciones de hasta el 99% en el precio de sus matrículas. Es decir, que quienes pasen limpios de un año a otro, prácticamente no tendrán que pagar nada, únicamente el primer año, siempre y cuando no estén becados.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, y el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, presentaron en octubre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, que asciende a 34.759 millones de euros, y que tiene como prioridades que la recuperación económica se traslade a las familias con un incremento de rentas y una mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Fue entonces cuando se lanzó la cifra de 24.000 estudiantes, potencialmente beneficiarios, es decir, el 75% de los que estudian en la institución académica malagueña.

La Universidad no quiso poner en tela de juicio este pronóstico, si bien, entonces, se mostró cautelosa. La realidad es bien distinta, en definitiva. Según la información facilitada por los Servicios Centrales de Informática de la UMA, finalmente solo serán 7.658 estudiantes de grado los que no tengan que pagar tasas de matriculación. Son datos que aún están sujetos a cambios que se pueden producir, según advierte el Vicerrectorado, cuando lleguen las cifras definitivas de las becas del Ministerio, en cuyo procedimiento se encuentra actualmente inmersa la Universidad.

Respecto a los estudiantes de máster, la UMA informa de que los bonificados ascienden a 477. Es decir, en total son 8.135 los alumnos que podrán acogerse a este plan de bonificaciones de la Junta de Andalucía. Y el importe total de la bonificación, es decir, el dinero descontado que no tienen que abonar los universitarios y que tiene que compensar la administración andaluza, asciende a 212.256 euros.

Cuando la Junta adelantó que serían 24.000 los alumnos que recibirían estas ayudas de estudio, la UMA, como ya publicó La Opinión de Málaga, ya advirtió de que «hasta que no ejecutemos la correspondiente aplicación informática, que comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos, no disponemos del número de estudiantes actualmente matriculados que cumplen estos requisitos». Es lo que informó Francisco José Andrade, vicesecretario general de la Universidad malagueña, que señaló que ese dato al que aludía la Junta sería el resultado de una estimación a partir del número de créditos superados en primera matrícula el curso pasado. En la UMA están matriculados unos 38.000 alumnos cada año, ya sea en título de grados, másteres u otros. Unos 7.000 del primer curso habría que restarlos del total, ya que no formarían parte de los potenciales beneficiarios, dado que aún no se han examinado de ninguna asignatura de su carrera. Es decir, que para la Junta, el 75% de los alumnos de la UMA iban a recibir una bonificación, es decir, prácticamente todos los que no tengan la condición de becarios del Ministerio de Educación y tengan créditos aprobados en primera matrícula computables.