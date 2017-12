Los vecinos de Campanillas critican el proyecto de gran plaza por insuficiente

Critica que el edificio de usos múltiples se proyecte sin techo y pide más espacio de uso ciudadano

La asociación de vecinos Evolución de Campanillas ha criticado el proyecto municipal de gran plaza en la calle principal, la dedicada al maestro José Calderón, en terrenos de la finca El Roquero, porque lo considera insuficiente en equipamientos y extensión.

En declaraciones a La Opinión, la presidenta de la asociación de vecinos, Carmela Fernández, dijo sentirse «arrepentida» por haber acompañado al alcalde Francisco de la Torre, así como a los concejales de Urbanismo, Francisco Pomares y Campanillas, Elvira Maeso, a la presentación del proyecto en el Ayuntamiento, el pasado mes de julio.

El proyecto municipal contempla una inversión de algo más de un millón de euros, para construir en un plazo de nueve meses, inicialmente entre este año y el que viene, un nuevo recinto ferial en 8.065 metros cuadrados, en una parcela que incluirá un edificio de usos múltiples de 864 metros cuadrados, con edificación cubierta y descubierta, que durante la Feria de Campanillas acogerá la caseta municipal y el resto del año, actividades diversas.

Además, junto a este edificio se ha proyectado una zona de juegos, una fuente y una pérgola, mientras los demás terrenos servirán para instalar las casetas de feria y el resto del año podrá acoger actividades planificadas como el mercadillo semanal del distrito.



Un proyecto vecinal

La propuesta de una gran plaza en mitad de la calle José Calderón como gran espacio ciudadano y cultural para el barrio nació de la propia asociación de vecinos en 2007. Por este motivo, Carmela Fernández criticó que de los 8.065 metros disponibles, sólo 3.000, aproximadamente, se van a destinar a la plaza y lamentó que el proyecto no contemple «ni la cuarta parte de lo que queríamos nosotros. Estamos muy desilusionados con él», destacó.

Las principales pegas se dirigen al edificio de usos múltiples, «porque no se va a techar y nosotros merecemos que inviertan dinero en Campanillas». La presidenta resaltó que si el edificio no cuenta con una cubierta, «no va a servir nada más que para la feria, y después, durante 360 días al año nos vamos a encontrar con que solo se va a usar para que hagan botellón».



Aprovechamiento todo el año

La presidenta vecinal también abogó por que la parcela no se aproveche para recinto ferial, y que este se emplace en otra zona, para que el espacio tenga el mayor uso ciudadano posible a lo largo del año. «Piensan poner el mercadillo, poner el aparcamiento...son muchos metros que se podían aprovechar para uso ciudadano y si hoy en día no haces una cosa en condiciones, eso se muere y no queremos que pase».

Carmela Fernández criticó que la plaza no va a contar con un edificio techado, «cuando la Casa de la Cultura, ellos mismos reconocen que se ha quedado pequeña», ni tampoco con un auditorio, una propuesta vecinal que se cae de los planes municipales.

Además, informó de que las obras, que iban a iniciarse este mismo año, con una inversión inicial de 200.000 euros, llegarán con retraso: «Ahora, el promotor de los terrenos no va hacer el vial y lo tendrá que hacer Urbanismo y cuando el promotor edifique, se lo cobrará».

Por último, la presidenta vecinal de Campanillas calificó la propuesta de la gran plaza como «la joya de la corona de Campanillas» y por eso reclamó que el barrio cuente «con un sitio digno».