Viviendas turísticas, a debate

El crecimiento de las viviendas turísticas es imparable y presenta diversas incertidumbres sobre cómo abordar este nuevo fenómeno desde el punto de vista legislativo y judicial. Por este motivo, el despacho Olmedo & Velasco Abogados organizó la semana pasada una jornada para abordar este nuevo fenómeno con el nombre Problemática jurídico-social de las Viviendas Turísticas en Andalucía.

Al frente del evento, Virginia Velasco Ramírez y Miguel Olmedo Zafra, los socios fundadores del despacho Olmedo & Velasco Abogados y ambos especialistas en viviendas turísticas, entre otras materias. Una jornada que contó con ponentes de primer nivel que abordaron este tipo de alojamientos desde el punto de vista de la seguridad jurídica, las fórmulas de seguros más acertadas para abordar este tipo de inmuebles o las opciones que tienen las comunidades de vecinos cuando cuentan con inmuebles de este tipo en su bloque. Además, se presentó la recién configurada Asociación Jurídica de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (LEXVITUR). Una cita que contó con la colaboración de este periódico y la propia asociación LEXVITUR.

Antes de iniciar las ponencias de los expertos, el concejal de Turismo de Málaga, Julio Andrade, recordó algunos datos. Solo en el primer semestre se han contabilizado 1.820 viviendas y 13.000 plazas, una cifra similar a la oferta hotelera que se ha consolidado en años. «Queremos caminar hacia un modelo sostenible y de calidad», insistió el concejal Julio Andrade.

El primero en intervenir fue el notario del Colegio de Notarios de Andalucía Juan Carlos Martín Romero, que abordó los arrendamientos turísticos desde el punto de vista jurídico y la normativa vigente en Andalucía y otras comunidades que lideran algunas de las medidas que se están tomando como Baleares. «Dada la magnitud de este fenómeno será importante una legislación nacional», expuso.

El vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Málaga, Benito Rius, fue el segundo en intervenir e indicar las alternativas que hay actualmente en el mercado dentro de este sector. Una ponencia en la que detalló los pros y contras de opciones como la póliza de hogar habitual, la póliza de multirriesgo empresarial -la más acertada, a su juicio- y el contrato de responsabilidad civil.

El economista y administrador de fincas (CM Asesores), Benedicto Muñoz, abordó las «armas» que tiene la comunidad cuando se encuentra con un propietario que tiene una vivienda turística en el edificio y saber qué puede hacer en caso de que la convivencia no sea posible. Cómo actuar ante una posible vivienda turística no declarada o algunos inquilinos que no cumplen con las normas básicas. «Lo cierto es que los administradores de finca no tienen fuerza para cambiar la situación cuando hay una mala convivencia, pese a que supone su principal función», zanjó.

El auditor de cuentas y exdecano del Colegio de Economistas de Málaga, Adolfo Gabrielli, fue el siguiente en intervenir y trató el problema de las viviendas turísticas desde un punto de vista estatal y el limbo legal en el que cae en determinadas ocasiones el pago de impuestos como el IVA o el IRPF al no contemplar de manera específica esta actividad todavía.

Tras esta primera parte de la jornada, los asistentes pudieron participar en una ronda de preguntas y plantear dudas que se producen en el día a día. Asimismo, la socia fundadora de Olmedo & Velasco Abogados Virginia Velasco Ramírez planteó algunas cuestiones de interés para todos como qué seguro sería el más conveniente o por qué la Agencia Tributaria no contempla todavía esta práctica como una actividad empresarial cuando la sociedad sí lo hace, entre otras cuestiones. Los participantes, por su parte, plantearon cuestiones relacionadas con aspectos legales o qué hacer si un inquilino no se va cuando está estipulada su salida.

El presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Francisco Javier Vela Torres, dio una clase magistral sobre la falta de seguridad jurídica en el sistema judicial español. Una situación que se da por la lentitud en las respuestas judiciales, algo en lo que España está dentro de la media de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la falta de predictibilidad, el verdadero motivo, según expuso Francisco Javier Vela Torres. «Si la resolución fuera predecible disminuiría la tasa de litigiosidad», concretó.

El último en intervenir fue el propio Miguel Olmedo en calidad de presidente de LEXVITUR, quien presentó la asociación y abordó cuál era el objetivo de esta nueva organización y qué medidas plantean ante este desafío, unas medidas que fomentarían la regularización a través de la creación de una base de datos, un cuerpo de inspectores específicos o que los inmuebles sean sometidos a auditorías, entre otras.



