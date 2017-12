El aeropuerto de Málaga funciona con normalidad

El funcionamiento en el Aeropuerto de Málaga no se han visto afectado por el paso de la borrasca Ana. Las fuertes rachas de viento registradas desde primera hora de la mañana no han tenido un impacto en la operatividad de la infraestructura y, al contrario de ocurrido este domingo, no se han registrado cancelaciones.

Fuentes oficiales del aeropuerto han confirmado a este periódico que se está funcionando a pleno rendimiento, y que los vuelos están saliendo según el horario previsto. Los operarios del aeropuerto están en contacto permanente con los servicios de meteorología de la Aemet para recibir información de última hora, aunque no se espera un empeoramiento de las condiciones climatológicas que lleven a posibles cancelaciones.

El único incidente registrado en lo que va de día, se ha producido por la mañana, cuando el viento se ha manifestado en Málaga con más fuerza. El primer vuelo Barcelona-Málaga, operado por Ryanair, ha tenido que ser desviado hacia el Aeropuerto de Sevilla, debido a que el viento impedía un aterrizaje en Málaga.