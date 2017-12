Taalentfy: el talento como guía para encontrar trabajo

Alejandro González (izq.) el fundador de Taalentfy, en el momento de recoger su premio en el New York Summit de este año.

Alejandro González (izq.) el fundador de Taalentfy, en el momento de recoger su premio en el New York Summit de este año. L. O.

La plataforma lleva activa desde septiembre y ya cuenta con más de 900 usuarios - El perfil académico no es un dato importante, lo que se evalúa en ella son las habilidades personales

Un expediente académico no siempre lo es todo. La nueva plataforma de empleo Taalentfy lo confirma. Esta startup valora las habilidades y competencias de aquellos que se registran para buscar trabajo. Su objetivo es acercar el talento a las empresas, y ayudar también a los candidatos a mejorar su capacidades, sin tener en cuenta su historial académico.

El proyecto está desarrollado por la empresa malagueña Knowledgefy Technologies, y tiene el apoyo del Programa Minerva de la Junta de Andalucía. «Este proyecto surge hace tres años. Hice mis estudios en Málaga, completando currículum y un día me di cuenta de que no siempre es tan importante ese historial académico para encontrar empleo», cuenta Alejandro González, fundador y CEO de la plataforma. «Nos perdemos muchas personas con gran talento capaces de desempeñar puestos directivos en empresas sólo por centrarnos en si tiene estudios o no. Por eso Taalentfy es una oportunidad para todas esas personas que con tener conocimiento de algo, ya están entrando en ese mercado de empleo», añade González.

Este método para la búsqueda de empleo, que lleva operativo desde septiembre, se ha proclamado una de las tres startup más innovadoras del mundo hispano en el New York Summit 2017, un evento internacional de emprendimiento e innovación de habla hispana celebrado en Estados Unidos. En concreto, ha sido reconocido como Mejor proyecto con gran labor social en la Startup Competition.

El proyecto tiene como base un sistema de inteligencia artificial encargado de evaluar esas competencias de los usuarios en función de sus habilidades y destrezas. Más tarde, las analiza y alinea con las necesidades que las empresas están buscando en sus futuros candidatos y realiza de forma automática las recomendaciones.

«Cuando los usuarios se registran se les realiza una serie de preguntas que luego serán evaluadas para poder determinar cuáles son esas habilidades», destaca González.

Exista una oferta de trabajo o no, la aplicación busca cuáles son las necesidades de la empresa que requiere sus servicios y a partir de esas necesidades, se le proporciona, a través de un apartado «todos aquellos talentos, esos usuarios que coinciden con lo que buscan para su empresa», indica el fundador.

La plataforma pretende crear una comunidad de conocimiento en la que el usuario pueda, no solo conseguir un trabajo acorde con sus habilidades y talento, sino que también pueda obtener formación para mejorar sus capacidades en función de las demandas empresariales. También pueden encontrar compañeros de viaje compatibles y complementarios para poner en marcha nuevos proyectos de negocio en conjunto.



Expansión americana

Taalentfy cuenta en la actualidad con más de 900 usuarios. «Llevamos muy poco tiempo y ya tenemos muchos usuarios», subraya González que además indica que ya han pensado en algunos proyectos futuros, como una estrategia de expansión. Tras el reconocimiento en el New York Summit 2017, Taalentfy quiere tomar impulso y sus directivos han elegido EEUU y Latinoamérica como casilla de salida para esta nueva aventura.

Por otro lado, Taalentfy ha sido una de los 20 proyectos seleccionados este año para acceder al Programa Minerva, una iniciativa puesta en marcha por la Junta de Andalucía y Vodafone, cuyo objetivo es asesorar en materias como negocio, venta o comunicación y fomentar iniciativas innovadoras para llevarlas al mercado.