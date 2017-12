De la Torre asegura que haber firmado el convenio antes habría evitado las sanciones por ruido

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confiado en que entre este lunes y martes la Junta presente el recurso de reposición a las dos multas del Ayuntamiento por ruidos en los centros escolares por actividades en la tarde y que "esté planteado en términos que permita al Ayuntamiento buscar una salida al tema de esas sanciones".

"Espero que el recurso llegue hoy o mañana como más tarde, y que pueda tener la tramitación rápida que permita tener esa solución", ha agregado. No obstante, ha reiterado que el "si el convenio hubiera estado firmado hace 'x' tiempo, un año o dos años, no hubiera habido sanciones". Por lo tanto, ha sostenido, "el convenio tiene razones sobradas para firmarse aún estando las sanciones".

Sobre las protestas previstas para este sábado, 16 de diciembre, el regidor, tras preguntas de los periodistas, ha esperado que "la concentración, y lo planteaba así a los clubes, se haga sí o sí, pero sea no tanto de protesta, sino de celebración y de alegría porque el tema quede resuelto".

Por otro lado, ha recordado que, ahora mismo, pese a no estar firmado el convenio, hay posibilidad de practicar deporte hasta las 20.00 horas, según el decreto de la Junta, agregando, que, a su juicio, "hubiera sido bueno que el decreto hubiera llegado más lejos en las horas".

No obstante, ha dicho que con el convenio, y las adendas correspondientes, se trata de prolongar hasta las 22.00 horas, "lo cual no significa que para los vecinos que hayan sufrido temas de ruido quede eso resuelto".

En este sentido, ha incidido en que habrá que procurar que las incidencias acústicas "sean las menores posibles", además de que "habrá que ser proactivos en ese sentido, y en todo eso ya se han hecho cosas, pero habrá que hacer más".

Por ello, ha reiterado que el Consistorio "estamos en esa dirección, tratando de que esto no sea nunca un conflicto entre los que hagan deporte y los vecinos del entorno", recordando que hay denuncias interpuestas por estos, las que han motivado, "de acuerdo con las normas que existen en materia de bienestar en cuanto a temas de ruido el que inevitablemente haya habido los expedientes correspondientes".

"Tenemos que procurar que eso no se dé", ha agregado, explicando, además, que, por tanto, por un lado, está la seguridad para los clubes con ese añadido del convenio para prolongar la hora que establece el decreto de la Junta y "luego la posibilidad de todo este tipo de acciones que traten de pacificar la tensión que pueda haber entre algún vecino y los clubes correspondientes".

Así, ha continuado De la Torre, "mientras tanto hemos puesto otras pistas ajenas a los centros escolares a disposición de los clubes". "Por nuestra parte se ha hecho todo el esfuerzo y lo seguiremos haciendo", ha apostillado, asegurando que "no es que no se pueda hacer práctica deportiva, es que ahora mismo hay un límite de horas, 20.00 horas, establecida por la Junta, y lo que queremos es ampliarlo".

Cuestionado, en concreto, sobre si confía en una solución para esas sanciones, De la Torre ha dicho que sí, pero ha asegurado que "si el convenio hubiera estado firmado hace x tiempo, un año o dos años, no hubiera habido sanciones. Por lo tanto, el convenio tiene razones sobradas para firmarse aún estando las sanciones".

"El convenio es muy bueno, estén las sanciones o no; porque las sanciones lo que demuestra es que si hubiera habido convenio ya firmado no habría sanciones. Por lo tanto no debía de haber motivo de porque estén las sanciones no firmar el convenio, pero vamos a tratar de resolverlo y nuestra colaboración quiere llegar a ese extremo", ha defendido De la Torre.