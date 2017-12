El Hospital Regional no puede acceder a la base de datos de sus pacientes desde el día 7

Los facultativos del complejo del Hospital Regional Universitario de Málaga no tienen acceso desde el pasado jueves día 7 a la base de datos de los pacientes tras caerse el servidor en el que se almacena. Un problema que priva a los especialistas de diversas áreas del acceso desde hace días a información sensible sobre los usuarios y en el que trabaja el hospital para su recuperación ya que no cuentan con ninguna copia de seguridad.

La caída afecta a información de pacientes de los hospitales Carlos Haya, Materno Infantil, Hospital Civil y el CARE José Estrada. Desde historiales clínicos hasta los pedidos de los alimentos para las dietas de los pacientes que están ingresados o la hoja de ruta quirúrgica de todos los pacientes de los últimos años, según denuncia personal sanitario. Información sensible que intentan recuperar y que ven probable que no se pueda acceder a ella en un plazo de entre tres y cinco semanas.

Desde hace cinco días no es posible visualizar el historial quirúrgico de ningún paciente que haya sido operado en los últimos cuatro años, momento en el que se instaló el programa Aqua (Actividad Quirúrgica Asistencial), donde se almacena la base de datos. Ningún especialista puede ver a qué tipo de operaciones se ha sometido cualquier paciente en estos años.

El acceso a la información sobre las dietas que lleva cada uno de los ingresados en algunos de los centros hospitalarios de la capital tampoco está disponible en estos momentos. El sistema no permite el acceso para obtener información sobre la dieta de cada uno de los pacientes ni qué pedidos tienen que hacer para su reposición. En estos momentos se hace de manera manual, como se hacía hasta antes de informatizarse el sistema.

Las peticiones de analíticas también se han visto afectadas. Este servicio continúa pero el personal advierte de que se puede incurrir en errores al entregar los resultados por no tener acceso a las fichas digitalizadas.

El módulo de seguimiento de rehabilitación a los pacientes de traumatología o aquellos de otras especialidades que requieran de algún tipo de rehabilitación también se ha visto afectado. El problema se extiende además a la información de los pacientes de cirugía vascular, los que se han sometido a ecocardiografías o las pulseras identificativas de pacientes de Urgencias.

La ruta de actuación que traza el comité durante el proceso de cáncer de mama tampoco está disponible. Una ficha que se crea con cada paciente que está inmersa en este proceso oncológico y en el que se estipula a qué tipo de fármaco o terapia se va a someter para su recuperación. El mismo problema se repite con la información que afecta al área de anestesia, en concreto, con la base de datos de los pacientes que durante la sedación requieren un control exhaustivo ante la complejidad que supone la intervención.

La delegación provincial de Salud reconoció ayer a La Opinión de Málaga la caída del sistema de datos Aqua, que se produjo, según explicó un portavoz, tras un pico de alta tensión que habría afectado a la informatización de las dietas. Confían en solucionarlo en las próximas horas y aseguran que «no se ha perdido información, ni historias, ni resultados de pruebas diagnósticas de ningún paciente. La actividad asistencial no se ha visto afectada en ningún momento y sigue estando garantizada», subrayan.