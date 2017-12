Brahima Taoré, el próximo rey Baltasar: "No soy católico, pero me hace mucha ilusión participar en la Cabalgata"

El costamarfileño Brahima Taoré representará al rey Baltasar este año en la Cabalgata de Reyes en representación del grupo municipal Málaga Ahora. Junto a él estarán Fernando del Valle, director de ABC Andalucía, que encarnará al rey Melchor, representando a los medios de comunicación; y Emilio Cortés Cuadra, hermano mayor de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, que encarnará al rey Gaspar.

Brahima Taoré ha sido el elegido por el grupo Málaga Ahora para representar a la corporación durante esta celebración, convirtiéndose en el primer ciudadano de raza negra que representará al rey mago, rompiendo con la práctica de un blanco pintado de negro o 'blackface' -término que hace referencia al maquillaje teatral empleado para representar a una persona de raza negra-. "Yo y mi mujer somos activistas. Estamos en la Asociación de Refugiados de Málaga y ahí es donde conocimos a algunas personas del grupo Málaga Ahora. Ellos me dijeron que si quería prestarme para ser rey mago y por supuesto, acepté", expresa Taoré.

El joven asegura no seguir ningún tipo de religión en este momento. "No soy católico. Mi familia es musulmana pero yo no soy practicante. No considero que sea un problema a la hora de encarnar este personaje", expresa Taoré, que además destaca que "ésta es una experiencia muy bonita" y que espera que "tanto niños como adultos la disfruten", ya que él, según afirma, va a divertirse muchísimo.

Este futuro Baltasar llegó a España en el 2002 ya que en Costa de Marfil se estaba produciendo una guerra civil que le impedía continuar allí. "Me fui de allí porque la situación era muy complicada. Había un conflicto armado, una guerra civil y tuve que irme", expresa Taoré.

El inicio de este viaje le llevó en primer lugar a Francia. Allí fue donde decidió venir a Málaga, donde encontró su actual hogar. "Al llegar a Francia, un amigo me aconsejo venir a España y acabé en Málaga. Es una ciudad preciosa y el clima es perfecto. Además aquí conocí a mi mujer, tuve hijos y forme a mi familia", señala Taoré.