El Parque del Norte tendrá zonas de sombra

Todos los grupos políticos han aprobado esta mañana por unanimidad, en la comisión de Sostenibilidad Medioambiental, dotar la zona infantil del Parque del Norte de Nueva Málaga de elementos que proporcionen sombra con la instalación de toldos y pérgolas, así como intensificar el mantenimiento de los jardines, reponer las papeleras que hay en mal estado y estudiar fórmulas para calmar el tráfico en el entorno de la calle Argentinita, entre el colegio Altaba y el parque infantil del lugar.

La propuesta, que parte de Ciudadanos, ha sido defendida por Juan Cassá, el portavoz de la formación, quien ha recordado que con medidas similares se ha dotado de sombra tanto al Parque del Cine de Teatinos como a otra gran zona verde en Ciudad Jardín, con partidas que han sumado en 2017 100.000 euros. "Nosotros llamamos a estas medidas parques de las sombras, son políticas fáciles que tienen un bajo impacto", ha dicho.

El edil no adscrito, Juan José Espinosa, ha señalado que los nuevos recintos necesitan toldos y pérgolas y ha abogado por extender la iniciativa al resto de parques de la ciudad, mientras que la concejal de Málaga para la Gente Remedios Ramos ha solicitado una enmienda consistente en plantar en este Parque del Norte especies vegetales de rápido crecimiento, lo que Cs no ha aceptado.

El viceportavoz socialista, Sergio Brenes, ha indicado que esta es una zona sensible para llevar a cabo medidas de calmado del tráfico. A todo ello ha contestado el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, ha destacado en que gracias al acuerdo con la formación naranja este año se ha dotado de elementos de sombra a dos parques y en 2018 se va a hacer en más sitios como Soliva, aunque ha señalado que esos elementos que proporcionan sombra en verano en invierno no tienen utilidad. La mejor solución sería, ha resaltado, plantar árboles, pero estos tardan años en crecer y los técnicos desaconsejan trasplantarlos. En cuanto al tráfico, ha destacado que enviarán la iniciativa a los técnicos del área y sí ha reconocido que "no tiene sentido que las papeleras estén así".

Cassá ha insistido en que se están haciendo pruebas para mejorar y ha pedido que, si en invierno da sombra y, por tanto, frío, se pueden quitar las lonas. "Una de las banderas de Cs es el medio ambiente y los árboles, pero para soluciones urgentes no sirven porque el problema se hace más complejo".

También se ha mostrado de acuerdo con Espinosa en el sentido de que "hace falta sombra en Soliva". "Tenemos que ver los recursos con los que contamos en 2018, pero es verdad que usted y yo hemos sufrido el calor en el parque de Soliva. Si nos comprometemos en las cuentas de 2018 una de las partidas será para Soliva", ha señalado.