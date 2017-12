Urbanismo estudia una vía para retirar los Invader de los dos edificios protegidos

El Ayuntamiento "está estudiando" una alternativa para quitar los mosaicos del artista Invader, al menos de los dos edificios protegidos, "sin incumplir o saltarnos la Ley de Patrimonio", según anunció ayer el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, quien reconoció que este asunto "se está alargando demasiado tiempo".

Pomares respondía de esta manera a una moción presentada por el grupo Málaga Ahora en la comisión de Urbanismo que pedía la retirada "inmediata" de los mosaicos en los edificios que cuenten con algún tipo de protección.

El edil de Urbanismo explicó que se está estudiando la alternativa de quitar los mosaicos del edificio del Obispado y del Palacio de Salinas, sin violentar la Ley de Patrimonio y contando con la autorización de los propietarios de los edificios citados.

Pomares explicó que el Ayuntamiento no puede eliminar el resto de 27 mosaicos de Invader pues para ello es necesario que la Junta de Andalucía inicie la incoación del expediente correspondiente; pero la dificultad estriba en que no se puede iniciar el expediente mientras no se tenga identificado al autor, y en ello se llevan ya más de seis meses desde que los mosaicos aparecieron en 29 puntos de la ciudad.