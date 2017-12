Más inversiones y una mesa de negociación para abordar el conflicto de los bomberos

Abordar el conflicto de los bomberos de Málaga era otra de las exigencias de Ciudadanos para dar su apoyo a los presupuestos de 2018. En este sentido, Francisco de la Torre adelantó ayer que las cuestiones laborales se tratarán en una mesa de negociación colectiva y que ambos grupos acordaron dotar de más presupuesto para recursos materiales.

Desde hace un año, los bomberos mantienen un enfrentamiento con el Ayuntamiento basado en cuatro puntos: exigen el cese del jefe de servicio, al que consideran responsable del desmantelamiento del cuerpo; piden un nuevo reglamento que sea consensuado con los trabajadores, ya que actualmente trabajan con el redactado en 1959; reclaman la regularización de la jornada laboral, ya que consideran tener la mayor del país y quieren equipararse al resto de trabajadores del Ayuntamiento; y piden la reclasificación del colectivo, tal y como establece la Ley de Emergencia de Andalucía.

Tras el acuerdo del PP y Ciudadanos se propone que estos puntos se aborden en una mesa técnica, que tiene previsto reunirse la semana próxima, según indicó el alcalde.

Por su parte, fuentes de Bomberos explicaron ayer que este acuerdo «es un primer paso después de un año de conflicto, pero no lo suficiente», y explicaron «que esa fuerte inversión a la que se refiere el alcalde para los presupuestos de 2018 para compra de material e infraestructuras no hubiese sido necesaria si no hubiesen retirado los fondos UNESPA, que son de 1.600.000 euros, aproximadamente».

Estas fuentes puntualizaron también que «nos ofrezcan sentarnos a negociar el reglamento después de un año de conflicto y que ellos tienen sobre la mesa desde julio nos parece una estrategia del equipo de gobierno para cerrar unos presupuestos que tenían paralizados por las líneas rojas de Ciudadanos». Además, piden que los interlocutores que se reúnan con el comité de huelga, representado exclusivamente por bomberos, tengan una voluntad real de dar una solución al conflicto».