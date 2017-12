De la Torre reitera que "lo normal" es no presentarse en 2019

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a reiterar este viernes en relación con volver a presentarse a la Alcaldía para 2019 que "lo normal es no presentarse", pero ha incidido en que es "un hombre muy disciplinado", por lo que estará "a lo que diga el partido". "No es una decisión, por tanto, personal", ha sostenido.

Así lo ha asegurado De la Torre tras ser preguntado este viernes por los periodistas sobre las declaraciones de la mujer del regidor en la Cadena Cope Málaga en las que aseguraba que "no perdonaría" al regidor que volviera a presentarse en 2019. En este sentido, De la Torre ha reconocido que no escuchó las declaraciones "y cuando es la radio hay que oírlas no solamente leer la referencia".

Ha afirmado, asimismo, que "lo que he leído es que creo que --las declaraciones-- las sitúa en un contexto de tono irónico, por lo que habrá una parte dicho en términos de normalidad y otro en el tono, que a veces, de broma, estas cosas se plantean".

Así, ha insistido en que "lo normal es no presentarse, pero de todas formas en esta materia siempre he sido un hombre muy disciplinado, esa es la verdad, en cuanto al partido, cuyas siglas he ido presentándome años atrás, he militado y he servido y sirvo a la ciudad", por lo que "estaré a lo que diga el partido en esa materia". "No es una decisión, por tanto, personal", ha agregado.

Cuestionado, en concreto, sobre si en el caso de que el PP le pidiera volver a presentarse influirían cuestiones personales para no hacerlo, De la Torre ha advertido de que "estamos anticipando acontecimientos".

"Que yo sepa --ha continuado-- no se ha producido 'el caso de' y cuando se produzca, si se produce, yo tendré que valorar el por qué se produce, en qué razones se dan y valoraré el tema, sopesaré todas las cuestiones, inclusive, las declaraciones sean absolutamente cerradas y firmes de mi querida esposa o festivas e irónicas", ha agregado, añadiendo que "todo eso lo valoraré en su momento, pero "se está anticipando un caso o hipótesis que no se ha dado", ha concluido.