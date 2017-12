Aertec presenta su segundo reto de captación de talento universitario

El espacio Link by UMA, ubicado en el edificio El Rayo Verde del campus de Teatinos, acogió ayer la presentación del segundo reto Aertec Solutions Challenge, una iniciativa que busca captar el talento de los jóvenes universitarios para resolver diversos retos tecnológicos que tendrán una aplicación directa en el mercado real. En concreto, en el área de plataformas aéreas no tripuladas (RPAS). Se trata de que los alumnos puedan colaborar con el área de sistemas aeroespaciales de Aertec, para definir cómo un sistema aéreo no tripulado puede cubrir oportunidades de negocio reales. Así, la idea de negocio debe estar basada en el ámbito del Tarsis 25, una plataforma aérea no tripulada ligera y de alta tecnología diseñada íntegramente para tareas de observación y vigilancia.

Al acto de presentación acudieron el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA, Rafael Ventura; el director de Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera; por parte de la Fundación Sabadell, Sofía Mulero; el director de Innovación de Aertec, Pedro Pablo Sánchez; y en nombre de Imagine Creativity Center, Xavier Verdaguer, que intervenido por videoconferencia desde San Francisco.

Los dos ganadores de este reto participarán, junto a otros 34 seleccionados tanto de España como de fuera, en el programa «Imagine Express 2018», para desarrollar ideas de negocio innovadoras y creativas aplicables a diferentes sectores. Durante cuatro días, en un viaje en tren que les llevará desde Barcelona a Londres, los participantes estarán acompañados de diversos expertos que les asesorarán en el desarrollo de sus ideas de negocio, determinando su viabilidad durante el trayecto.