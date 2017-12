IU y Málaga Ahora votarán en contra de los presupuestos de la Diputación

IU y Málaga Ahora votarán en contra de los próximos presupuestos de la Diputación. Ambas formaciones comunicaron su decisión ayer viernes, y se suman así a la negativa del PSOE, que ya anunció la semana un voto negativo para las cuentas que presentará el equipo de gobierno del PP en el pleno del próximo 22 de diciembre.

Los diputados de IU, Guzmán Ahumada y Teresa Sánchez, justificaron la decisión al entender que no se han tenido en cuenta sus propuestas, tildando, así los presupuestos que quiere aprobar el PP de «continuistas». Ahumada lamentó que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, «prefiera destinar fondos a las grandes ciudades y a la capital cuando esa no es la razón de ser de la Diputación». «Nosotros no apoyaremos que con el dinero de los pequeños pueblos se financie la carrera política del presidente», añadió.

Las reuniones por parte del equipo de gobierno del PP con Málaga Ahora tampoco han servido de nada. Rosa Galindo, portavoz de la formación de izquierdas, aseguró que «el motivo ha sido el nivel de incumplimiento en estos dos años. Le hemos dado al PP un nivel de confianza que no ha sido correspondido», explicó.



Patronato de Recaudación

Este viernes se votaron los presupuestos del Patronato de Recaudación. Las cuentas salieron adelante con el único voto a favor del PP, que en el patronato tiene los votos necesarios para sacar las cuentas en solitario. Cs, que tiene pensado votar a favor de los presupuestos de la Diputación, se unió, sin embargo, al veto de PSOE, IU y Málaga Ahora a estas cuentas. Su portavoz, Gonzalo Sichar, aseguró que rechaza los presupuestos «porque no han sido negociados con la oposición». El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, dijo que «el gobierno ha planteado aprobar unos presupuestos que no había consensuado con ningún grupo».