El Puerto prevé repetir el medio millón de cruceristas en 2018 gracias a los grandes barcos

Ocho cruceros de más de 4.000 pasajeros harán 20 escalas en 2018 - Sólo ellos moverán más del 15% del total de los pasajeros previstos

El año 2018 será el de los grandes cruceros para el Puerto de Málaga. Ocho buques con más de 4.000 pasajeros realizarán 20 escala a lo largo del año próximo y moverán, ellos solos, más de 90.000 pasajeros. Estas cifras muestran el peso que están adquiriendo los megacruceros en el sector y que van a permitir que el Puerto de Málaga iguale las cifras de cruceristas previstas para este ejercicio, que rondarán los 500.00 pasajeros, pese a tener 16 escalas previstas menos en 2018.

Entre los grandes barcos que visitarán Málaga durante 2018 destaca, sin duda, el Symphony of the Seas, otro de los grandes megabuques de la clase Oasis, perteneciente a Royal Caribbean. Este buque, que hará escala en Málaga en su viaje inaugural y poco antes de comenzar sus salidas operativas con base en Barcelona, trayendo 6.360 pasajeros en marzo. Volverá de nuevo en octubre, al término de la temporada en el Mediterráneo y antes de dar el salto al Caribe.

Pero no será el único megabuque. También hará una escala el Norwegian Epic, una de las joyas de la naviera NCL y que con sus 5.186 pasajeros llegará en abril.

El Symphony of the Seas y el Norwegian Epic son los mayores buques que visitarán a Málaga con diferencia, aunque hay otros megabuques con escalas confirmadas. Entre todos destaca el Costa Favolosa con sus 10 escalas en la segunda mitad del año, moviendo más de 41.000 pasajeros en la ciudad. Además, el MSC Fantasia realizará dos escalas con 4.363 pasajeros en cada una de ellas y Carnival Horizon (4.683), Costa Fascinosa (4.195) y MSC Divina (4.345) prevén una escala cada uno de ellos.



Buenas cifras

La previsión de cruceros para 2018 de la Autoridad Portuaria cuenta con dos meses clave en toda la temporada, como son abril y octubre, que moverán 49 y 55 escalas, respectivamente. En esos dos meses se mueve el grueso de los cruceristas para el año próximo. Así en abril la ciudad recibirá 90.466 pasajeros; mientras que en octubre se alcanzarán los 105.309 pasajeros. De hecho, el otoño será la temporada alta de cruceros en Málaga, ya que entre septiembre y noviembre se recibirán 125 escalas y 238.000 cruceristas.

Otra de las claves de los buenos resultados del Puerto de Málaga, tanto en 2017 con casi 300 escalas y medio millón de cruceristas, como en 2018 es la apuesta de Thomson por Málaga como puerto base de sus barcos.

Esta compañía británica seguirá operando con sus barcos desde Málaga entre primavera y otoño, aunque ya bajo la marca Marella, que es cómo se ha renombrado a su división de cruceros.

Málaga seguirá siendo el puerto de referencia de la compañía británica en el Mediterráneo Occidental y con el que están obteniendo muy buenos resultado en el mercado británico gracias a las buenas conexiones aéreas.

El Thomson Spirit hará 26 escalas en Málaga entre octubre y mayo, además de más de una decena que realizarán otros buques de Marella.

También destaca la vuelta de la naviera NCL a Málaga para realizar embarques parciales con su Norwegian Spirit, que prevé 12 escalas en la primera parte del año y que refuerza los lazos de esta compañía con el puerto malagueño.