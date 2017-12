Una veintena de ayuntamientos no paga a sus proveedores en plazo

La capital se sitúa dentro de los plazos y cuatro localidades tienen sus cuentas al día

­Desde 2014, las administraciones están obligadas a hacer públicos los plazos que tardan en pagar a sus proveedores, mediante un decreto ley aprobado por el Gobierno central, que además fija en 30 días el periodo para realizar esos pagos. Pero ni siquiera esta normativa ha hecho que las empresas que trabajan para las instituciones logren cobrar a su debido tiempo. En el caso de la provincia de Málaga, son 24 los ayuntamientos que superan esos treinta días para abonar sus deudas con sus proveedores, según los datos correspondientes al pasado septiembre publicados por el Ministerio de Hacienda.

De esta veintena de consistorios que no están al día de sus pagos hay trece que superan los cien días en el periodo medio, es decir, tardan más de tres meses en pagar, con algunos casos en los que las empresas o autónomos que trabajan para estas instituciones públicas tardan más de un año en cobrar sus trabajos. Y no es ésta una cuestión sin importancia, ya que durante estos años de crisis económica que no termina de llegar a su fin han sido muchos los profesionales que han tenido en las administraciones públicas una salida para intentar mantenerse a flote. Los ayuntamientos que al final del tercer trimestre de este año han superado los treinta días son: Antequera, Alozaina, Arriate, Benadalid, Benalauría, Benalmádena, Benamocarra, Benaoján, El Borge, Colmenar, Cortes de la Frontera, Estepona, Frigiliana, Gaucín, Guaro, Humilladero, Mollina, Parauta, Pizarra, Rincón de la Victoria, Villanueva del Rosario, Torremolinos, Mijas y Vélez Málaga. El caso más preocupante sigue siendo el de Cortes de la Frontera, que tarda más de dos años en pagar su deuda a sus proveedores. En septiembre, su periodo medio se situó en 749 días, superando en 200 días el plazo medio que tenía en el mismo periodo del año anterior. Este ayuntamiento se encuentra desde hace unos años en una complicada situación económica e incluso sus funcionarios acumulan meses de impago de sus sueldos.

Por encima de los 300 días se colocan también Benamocarra, con 415 -también por encima de su media del año pasado- y Guaro, con 301 días. Mientras, Arriate y Mollina superan los 200 días y a esa cifra se acercan Alozaina, con 188, y Benaluría, con 181. Hay otros ayuntamientos que superan los treinta días de pago por muy poco, como ocurre en Villanueva del Rosario, con 31 días, o la propia Diputación Provincial de Málaga, que en septiembre tuvo una media de 35 días.

El retraso en el pago a sus proveedores también hace que aumente la cantidad de dinero pendiente de abonar de estos consistorios. A cierre del tercer trimestre, el Consistorio, entre los que incumplen los plazos, que tenía una mayor deuda era Rincón de la Victoria, con 7,5 millones de euros en el importe de pago pendientes, seguida de Estepona, que suma 5,9 millones y un plazo medio de 51,5 días, y Benalmádena, que tiene en la casilla del debe 3,8 millones de euros, con 58 días de plazo medio.

En el extremo contrario se encuentran otras localidades, aunque pocas, de la provincia, que son las que tienen sus pagos al día con los proveedores y tienen cero euros pendientes de pago. Son Fuente de Piedra, Igualeja, Macharaviaya y Viñuela.

En cuanto a las otras administraciones públicas de Málaga, la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves tarda 51 días de media en pagar su deuda a los proveedores, la de la Axarquía sitúa esta ratio en 186 días y la de la Costa del Sol cumple con la normativa y abona a sus proveedores antes de los treinta días.



Málaga capital

En el caso del Ayuntamiento de la capital malagueña, éste suele cumplir con los plazos impuestos por el Ejecutivo central y pagar antes de los 30 días de media. El Consistorio, que ya ha hecho públicos los datos de octubre en su página web, pagó en dicho mes en una media de 30,6 días, con el Teatro Cervantes y la Fundación Revello de Toro como los dos organismos que antes abonan sus deudas. Por debajo de los diez días está el Cemi (centro municipal deInformática), con 9,34, y en diez días paga la empresa municipal Más Cerca. El organismo que tiene una media más alta de periodo de pago es el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), con 42 días el pasado mes.

Comunidades

A nivel nacional, el periodo medio de pago a proveedores se situó en 27,16 días para el conjunto de las comunidades autónomas, lo que supone una reducción de 1,09 días con respecto al mes anterior, un 3,86%, según informó el Gobierno central, que explicó que la variación se basó fundamentalmente en el incremento en 5,86 días en la ratio de operaciones pagadas, pasando de 19,02 a 24,88 días; así como a la disminución en 5,09 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, variando de 34,24 a 29,15 días.

De todas las comunidades autónomas, el plazo de 30 días fue incumplido en septiembre por la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, mientras que Cantabria consiguió bajar de ese plazo. En el caso de la comunidad andaluza, ésta se posicionó al final del tercer trimestre entre las regiones españolas con una ratio menor, logrando pagar a sus proveedores en un plazo de 7,16 días.