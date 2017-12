Saturación y falta de camas en las Urgencias de Carlos Haya

Las Urgencias del Hospital Regional Carlos Haya llevan 24 horas saturadas, una situación que ha llevado al hospital a buscar camillas en otras áreas del centro hospitalario, compartir monitores entre los pacientes, ocupar el box destinado a los más críticos por falta de espacio y tener hasta cien personas en la policlínica, una zona habilitada para aquellos con un pronóstico menos grave y que pueden esperar, según el sindicato CSIF.

En concreto, las 23 camas que hay en la zona de observación estaban ayer completas y ante la falta de espacio se improvisaron nuevos espacios en camillas separadas por biombos, algunas de ellas ubicadas en el box de pacientes críticos, una zona reservada para aquellos que requieren de atención inmediata como puede ser una entrada por accidente de tráfico y que estuvo ocupada por pacientes que no correspondían durante todo la jornada de ayer. El lunes se llegaron a contabilizar hasta 29 pacientes y algunos de ellos tuvieron que esperar cerca de 24 horas para pasar a una cama que en algunos casos estaban ubicadas en zonas que no correspondían.

Ante esta situación, el sindicato CSIF solicitó la apertura de la zona de observación de nueva obra, una zona que se habilitó a última hora de la tarde pero sin personal. Dicho espacio pueden albergar a 22 personas, ubicadas en seis sillones y 16 camas, según indicaron desde el propio sindicato. Aun así, necesitarían aumentar la plantilla en nueve enfermeros y cuatro auxiliares más. En la actualidad, las tardes están programadas con 13 enfermeros, uno de los cuales faltó ayer, y cinco auxiliares. Una plantilla insuficiente, según CSIF, para las últimas dos jornadas cuando se ha visto incrementado en un 25 por ciento el volumen de pacientes, según informó el sindicato. «Las urgencias están saturadas y como es normal en este periodo del año se espera un repunte en asistencia, por lo que está justificada la apertura del área de observación nueva», indicaron. Una petición que el sindicato hizo llegar ayer a la gerencia del hospital.

Asimismo, la falta de espacio físico ha llevado a que en el área de policlínica haya un elevado número de pacientes. Una estancia pensada para aquellos que pueden esperar un par de horas para ser atendidos y en la que se contabilizaron ayer por la tarde un total de 97 pacientes.

CSIF recordó que el número de urgencias es similar al de años anteriores pero la inclusión de nuevos sistemas de clasificación y códigos para diversas patologías aumenta las necesidades de cuidados y hospitalización.

El Hospital Regional, por su parte, aseguró que las Urgencias no están colapsadas y que todos los pacientes ingresados ya están en planta e incluso hay camas libres. Además, recordó que es época de alta frecuentación y de enfermedades estacionales.