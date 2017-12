La UMA suscribe un acuerdo de colaboración con la multinacional hotelera BlueBay

La Universidad de Málaga acaba de suscribir un acuerdo de colaboración con la multinacional hotelera BlueBay, al objeto de fortalecer las habilidades en materia turística de los futuros profesionales. Pero la compañía española, una de las que más crece en el sector turístico mundial y que está a punto de desembarcar en Málaga capital con una inversión multimillonaria, también aprovechará los conocimientos teóricos para implementarlos en sus instalaciones.

Así lo ha expresado la Ceo de Habilitur y docente especializada en turismo sostenible y emprendimiento, María Zamora. "La formación en aptitudes en turismo como la entendemos hoy, ya no es suficiente. A la experiencia profesional debemos aportarle capacidades no cognitivas, como las habilidades personales, el encaje cultural o las actitudes que aportan un valor diferencial a los perfiles cualificados. Ya no basta en ser el mejor camarero, recepcionista o director de hotel. Hoy se necesitan otras habilidades si queremos prepararnos para el futuro donde la Inteligencia artificial y la robótica suplantarán en parte a los humanos", agrega la propia Zamora.

La vicedecana de Prácticas, Cooperación Empresarial y Estudiantes de la Facultad de Turismo de Málaga, Josefa García Mestanza, y el responsable de Innovación del Grupo BlueBay, Jimmy Pons, han sido los encargados de estampar su firma en el nuevo acuerdo. El convenio firmado por la UMA, BlueBay Hotels y Habilitur nace con "el objetivo de trabajar diferentes aspectos de la innovación turística, para complementar desde el mundo de la investigación de la Universidad, la hoja de ruta de la innoBBacción que está desarrollando BlueBay Hotels".

Habilitur, por su parte, desarrolla perfiles innovadores empresariales, utilizando las competencias necesarias para poder atender las necesidades actuales del viajero del Siglo XXI. Para ello trabaja desarrollando talleres de alto rendimiento de profesionales del sector, que van más allá de típico curso de aptitudes turísticas. BlueBay Hotels, con sede en Marbella e inmerso en un ambicioso plan de expansión hasta 2020, tiene previsto incrementar en un 50% el volumen de establecimientos que gestiona.