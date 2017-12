El Gordo 71198 deja 140 millones en Málaga

Cinco años después, el Gordo vuelve a repartir millones en Málaga. El 71198, premiado con 4 millones de euros, deja una lluvia de millones en la capital. Este primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de la Navidad ha sido vendido en el barrio de La Luz, en la calle Santa Marta y en la calle Mármoles.



La suerte ha sonreído al barrio de la Trinidad. La administración La Biznaga de la calle Mármoles, número 48, ha repartido 128 millones de euros, tras vender vendido 32 billetes del 71198, un total de 320 décimos. Un torbellino de millones que ha sacudido a los vecinos de la calle Mármoles. La administración de loterías de toda la vida, la número 48, la de Lina Durán, ha vendido 32 billetes del 71198. La mayor parte, presumiblemente, entre los residentes de la zona, ya que la totalidad de la lotería ha sido vendida en ventanilla.

Irene Serralvo, propietaria de la administración de la calle Santa Marta, ha explicado que nunca habían concedido el primer premio de la Lotería de Navidad tan alto y que están muy contentos de que haya tocado en el distrito de Cruz de Humilladero.

La administración de calle Santa Marta, en el distrito de Cruz de Humilladero, ha vendido 9 décimos del primer premio de la Lotería de Navidad con el número 71198. Todos los que han vendido han sido por ventanilla, ya que ninguno estaba reservado para asociaciones o peñas. Los premiados han recibido un total de 400.000 euros por décimo, sumando un total de 3,2 millones de euros

En La Luz, el primer premio ha repartido. La administración de Loterías de la avenida de, 19, ha vendido un total 20 décimos.que regenta desde hace 32 años este establecimiento, no cabía en sí de gozo después de conocer que el suyo es uno de los despachos queque tanta ilusión despierta entre los malagueños. "Estoy muy feliz, muy contenta de haber repartido el Gordo aunque a mí no me haya tocado nada.".