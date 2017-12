Los hoteleros están "contentos, pero no satisfechos"

Aunque las cifras sean halagüeñas para el sector, no sirven para contentar del todo a los hoteleros. El fantasma de la estacionalidad, a pesar de todo, sigue sobrevolando y se traduce en el cierre de establecimientos. Para el presidente de Aehcos, no puede haber una satisfacción total «si no logramos rentabilizar a nuestros establecimientos durante todo el año». Un problema que no se da en la capital, pero que sí se extiende a muchos otros lugares de la provincia, donde el cierre de hoteles por la falta de clientes sigue estando a la orden del día. «Estamos contentos, pero no satisfechos», sentencia Callejón, además de recordar que el sector sigue sintiéndose agraviado por las viviendas turísticas. Callejón no duda de que muchos viajeros opten por esta alternativa, «aunque no conozcamos cifras ningunas porque los que las regentan no están obligados a darlas».

«Simplemente insistimos en que tienen que adaptarse a la normativa de los apartamentos turísticos, nada más», detalla el responsable de la patronal sobre un conflicto que está aún sin resolver.