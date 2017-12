De la Torre se reafirma en que el metro hasta el Hospital Civil "no es prioritario"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mantenido hoy su rechazo a la propuesta que plantea la Junta para prolongar la línea 2 del metro hacia el Hospital Civil, y ha considerado que este tramo no es prioritario, ya que aún se encuentran paralizadas las obras en otra zona.

De la Torre ha insistido hoy en el rechazo vecinal hacia el metro en superficie hacia el norte de la ciudad, y en las consecuencias que tendría en las líneas de autobuses porque mermarían sus viajeros, después de que ayer la presidenta andaluza, Susana Díaz, le pidiera que fuera "sensato" y "dejase de confrontar con la Junta".

Ambas administraciones firmaron en 2013 un acuerdo para prolongar el metro en superficie hacia el Hospital Civil, pero el Consistorio asegura que esta solución debía contar con el acuerdo vecinal, que no existe.

Díaz dijo ayer que la Junta está en condiciones de cumplir lo que se firmó con el Ayuntamiento en el año 2013, y ante esto, de la Torre le ha recordado que para la ejecución de este tramo se requería que fuera útil, rentable y beneficioso para los vecinos.

A este respecto, el alcalde ha mantenido que dicho tramo "no es útil" porque crea problemas al transporte público que funciona en la zona con la Empresa Malagueña de Transportes, "no es rentable" y que "no lo quiere la gente".

Ha indicado que ha echado en falta la presencia del consejero de Fomento o de la misma presidenta en las reuniones vecinales donde se ha hablado del conflicto.

El alcalde ha señalado como prioritario el tramo de Vialia hasta Guadalmedina, que lleva paralizado tres años y ha tildado la situación como "no tolerable".

"Lo que si hemos aconsejado a la Junta es que en vez de querer gastarse más de cuarenta millones en algo que no tiene esas condiciones adecuadas pudiera prolongar otras líneas que si se precisan", ha comentado.

De la Torre ha indicado que la "suavidad" y la "paciencia" que la ciudad muestra a la "inacción y falta de interés de la Junta es para ser aplaudida y reconocida".

La Junta aprobó a principio de mes el trámite de adecuación urbanística que permite abordar la ejecución del proyecto de la prolongación de la línea 2 del metro de Málaga desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil y Materno Infantil.