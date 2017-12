Unas VPP abandonadas a su mala suerte

Tampoco hay luz en las zonas comunes y el aljibe comunitario solo se ha limpiado una vez en 15 años.

«Salgo todos días de casa a las 6.30 de la mañana y lo hago con miedo porque las puertas están abiertas de par en par y no hay luz. Muchas veces me he encontrado en el portal gente tirada en el suelo», cuenta Conchi Alcauza.

Conchi, que usa la linterna de su móvil para poder orientarse en la oscuridad, paga 55 euros al mes por su vivienda, en el corralón número 6 de la plaza de la Imagen, en El Perchel, una promoción de cerca de una quincena de VPP, construida a finales del siglo pasado y que desde febrero de 2012 la gestiona la Junta de Andalucía, después de que en los años anteriores se encargara el Ayuntamiento.

Los inquilinos lamentan el abandono generalizado desde hace años. «Aquí se meten a veces drogadictos a pincharse porque las puertas de entradas llevan rotas desde que nos dieron las casas», lamenta María Luisa López, otra de las vecinas, que señala la puerta rota, de dos hojas.

A su lado, en la entrada al corralón, está Yolanda González, que recuerda que tampoco funciona el telefonillo desde hace años y señala las preocupantes grietas en el techo del portal. «Por aquí pasan muchos niños y cualquier día esto se cae», advierte.

María Luisa, por su parte, señala el bajante con un agujero más que respetable por el que, cuando llueve, recibe ración extra de agua en un rincón supuestamente a resguardo en el corralón. Tampoco hay luz en las zonas comunes, y como destaca, «la luz la tenemos enganchada desde que nos la pusieron los obreros, así mismo nos la dejaron y además, los contadores de luz y agua están mezclados».

Por otra parte, critica el estado de abandono del aljibe comunitario, «en el que hay un esqueleto de una rata y solo se ha limpiado una vez desde que se hicieron los pisos, cuando hay que hacerlo cada seis meses».

En la tercera planta del corralón vive Pilar García, la madre de Aitor, un niño de 7 años con una minusvalía del 78 por ciento que tiene paralizado la mitad de su cuerpo, por eso cuenta que lleva «dos o tres años», pidiendo a la Junta que le coloque una barandilla en la pared, para que su hijo pueda bajar con seguridad las escaleras. «Se lo pedí personalmente a los inspectores, pero nada».

La única mejora en estos años, cuenta María Luisa López, es un aislante en las paredes, «que hace que en verano tengamos más calor».



El camarín de 300 años

alertó de su pésimo estado de conservación y la Delegación de Cultura tapió el acceso al camarín, que conserva molduras barrocas. Además, está cubierto por una malla para evitar que los desprendimientos alcancen a los vecinos.

Los inquilinos han vuelto a reclamar a la Junta que restaure el monumento, para que no sea, como hasta ahora, motivo de vergüenza por su mal estado.