La mayor parte de la plantilla de Tiendanimal no quiere irse a Toledo

­La posibilidad de trasladarse al nuevo centro logístico de Tiendanimal en Seseña (Toledo) no ha tenido una gran aceptación entre la plantilla de la empresa. De los 75 trabajadores fijos que empleaba Tiendanimal en una nave en el Polígono Guadalhorce, sólo 17 han accedido a la oferta de proseguir con su tarea en la nueva ubicación. El pasado mes de septiembre, la empresa que se dedica a la venta de productos para mascotas anunció la decisión de externalizar la distribución de sus productos y dejar este proceso en manos de DHL. Dolores Villalba, secretaria general de Servicios de CCOO y encargada de mediar entre trabajadores y empresa, da estas cifras y asegura a este periódico que son una muestra de lo poco atractiva que resultaba la oferta en la práctica. «Aunque logramos un acuerdo para subrogar los contratos en el nuevo centro, al final, es comprensible que no sean muchos los que se quieran mudar hasta Seseña por un sueldo de mil y poco euros», manifestó la líder sindical.

El futuro laboral de estos 17 trabajadores se regirá a partir del 1 de enero por el convenio de transportes de Toledo. Los primeros seis meses recibirán, por otra parte, una ayuda al alquiler de 250 euros, a los que hay que sumar un pago único de 1.000 euros para sufragar los costes de la mudanza. En el caso de que los trabajadores vayan acompañados de sus respectivas parejas, también existe el compromiso de buscarles un empleo a ellas. Aunque no se especifica en qué sector, Villalba argumenta que lo mas probable es que sea también un trabajo relacionado con la logística. El centro que tiene DHL en Seseña es uno de los más grandes de Europa y el gigante del sector opera para una infinidad de marcas.

El número de 17 que se han animado a salir de Málaga podría incrementarse todavía. Tiendanimal está sondeando ahora a los trabajadores temporales que en algún momento han trabajado en el centro de logístico de Málaga, y que ahora está viviendo sus últimos días. Hasta septiembre, sumando los empleados con un contrato temporal, el total de la plantilla ascendía hasta los 110 trabajadores. Los contratos temporales no se han ido renovando y a día de hoy ya no queda nadie con una vinculación que no sea indefinida. Villalba asegura que el plazo que se ha dado para completar el traslado es hasta marzo. Entonces, los trabajadores que quedan serán despedidos con una indemnización de 40 días por año trabajado.

En todo caso, en CCOO aseguran que no hay trabajadores que cuenten con mucha antigüedad.