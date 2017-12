El Regional aborda la prevención de infecciones con pacientes y familiares

­La Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Regional de Málaga ha celebrado una jornada, en colaboración con el área de Participación Ciudadana y con la Unidad de Medicina Interna, con pacientes y familiares para tratar la prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. El objetivo de la misma, titulada Manejo y cuidado de pacientes con gérmenes multirresistentes en domicilio, fue abordar la prevención y también la apuesta del centro sanitario por reducir estas infecciones, según informó ayer la Junta de Andalucía en un comunicado.

De hecho, los profesionales de esta unidad trabajan gran parte de su tiempo en el control de las mismas, puesto que se realizan programas de disminución, como Pirasoa, o colaboran con otros como Neumonía Zero, Bacteriemía Zero, Multirresistencia Zero o Flebitis Zero. Asimismo, participan en diversos proyectos relacionados con el Observatorio de Calidad del Paciente enfocado al aumento de la calidad asistencial.

Esta actividad se enmarca en una de las líneas de trabajo sobre participación ciudadana que establece la Consejería de Salud mediante Estrategia de Cuidados de Andalucía. La encargada de hablar sobre las infecciones intrahospitalarias con los pacientes y familiares fue la supervisora de Medicina Preventiva del centro sanitario, Vanessa Vázquez, que explicó la importancia de evitar estas situaciones.

«Las infecciones intrahospitalarias constituyen un grave problema de salud pública porque, cada vez con mayor frecuencia, estas pueden estar causadas por bacterias multirresistentes difíciles de tratar», explicó la enfermera, que recordó «la complejidad de la atención sanitaria precisa de un trabajo continuo y de la revisión de los sistemas de vigilancia, alerta e investigación».