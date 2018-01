Las ventas de coches en Málaga suben casi un 10% y firman la mejor cifra en nueve años

Las ventas a particulares y el incremento de adquisiciones por parte de las empresas tiran del mercado, que continúa con su recuperación.

Los concesionarios malagueños han cerrado el año 2017 confirmando la tendencia al alza de los últimos ejercicios y han roto con holgura la barrera de las 30.000 matriculaciones, con el mejor dato de los últimos nueve años. En concreto, el ejercicio ha registrado 32.606 ventas de turismos y todoterrenos nuevos en la provincia, con un incremento del 9,7% en relación a lo comercializado en 2016. El dato es el mejor desde los inicios de la crisis, sólo por detrás de las 47.000 que se registraron en 2008 cuando, pese a que ya se vislumbraban los primeros síntomas de la recesión, la sobreabundancia de crédito en el mercado y el mayor número de matriculaciones que movía entonces el segmento de rent a car local disparaban las cifras.

Las cifras de 2017 revelan en Málaga un incremento del 7,9% en el segmento de compras de particulares (con 22.265 matriculaciones) y de un 19,1% en el de empresas (7.867). Las únicas compras que siguen estancadas son las realizadas por las firmas de alquiler de vehículos (rent a car): fueron 2.474 operaciones en 2017 (un 0,3% menos) aunque su peso en el volumen conjunto del mercado, como se ve en las cifras, no es de excesiva relevancia.

El presidente de la Asociación Malagueña de Automoción (AMA), Carlos Oliva, se mostró satisfecho con los resultados y apuntó que ya se observa muchas más confianza tanto en el cliente particular como en las empresas. «Estamos en un buen momento. El particular ya no cambia el coche sólo por necesidad sino que lo hace también por factores emotivos, eligiendo mejores niveles de equipamiento. Y las empresas también están renovando más sus flotas», apuntó. Para 2018 espera nuevos incrementos en las ventas, aunque se mostró de entrada cauteloso. «No creo que lleguemos a un 10% de nuevo, pero lo que es seguro es que seguiremos creciendo», dijo.

Subidas en España

En España, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron un volumen de 1,23 millones de unidades en el conjunto del año pasado, lo que supone un incremento del 7,7% en comparación con el ejercicio precedente, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). Las tres organizaciones afirmaron que 2017 se puede calificar como «un buen ejercicio», aunque resaltaron que la edad media del parque español sigue siendo muy elevada (doce años).

El director de Comunicación de Anfac, Adolfo Randulfe, indicó que el volumen contabilizado en 2017 representa solo un incremento del 6,4% en comparación con la cifra registrada en 2008, año de inicio de la crisis económica, y un 23,5% menos en relación con los datos de 2007.

Por su parte, el director general de Ganvam, Tomás Herrera, destacó que el año pasado se alcanzó el volumen natura del mercado, después de una década persiguiendo este objetivo, gracias, principalmente, al empuje de las empresas. Además, el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, subrayó que el 2017 se comportó según lo esperado, «alcanzando un nivel aceptable para el momento económico y de confianza del consumidor que atraviesa en España».

Por otro lado, 2017 cerró con un mayor número de vehículos diésel vendidos en comparación con los de gasolina. Así, los modelos con motor de gasóleo coparon el 48,3% del mercado, frente al 46,6% de los de gasolina y el 5,1% de modelos híbridos y eléctricos.

Por canales, los particulares compraron 639.451 vehículos en todo el año pasado, un 4,4% más, al tiempo que las empresas adquirieron 370.442 unidades en dicho período, un 12,8% más, y las firmas de alquiler se hicieron con 225.058 unidades, un 9,2% más, según los datos comentados.