El 20% de las medicinas del botiquín casero de los malagueños están caducados

La mayoría de los malagueños desconocen qué hay en su botiquín o para qué sirven todos los medicamentos que guardan en casa. Un cajón que en ocasiones se convierte en un espacio en el que almacenar más que de primeros auxilios y en el que el 20 por ciento de todo lo guardado está caducado y se desconoce.

Estos son algunos de los datos que arroja el colectivo farmacético y con el objetivo de concienciar a la población cuenta con la campaña «Pon en orden tu salud y pon en orden tus medicamentos». El vocal de oficina de farmacias del Colegio de Farmacéuticos, Francisco Criado, detalla que desde las farmacias se hace hincapié para que la población revise periódicamente su botiquín ya que el 20 por ciento de lo guardado está caducado desde hace, al menos dos meses. Una fecha que varía y que en ocasiones suma años. «Lo mejor es revisar y llevar a los puntos de reciclaje Sigre los medicamentos caducados. Así evitamos la automedicación en mal estado», explica. El porcentaje de medicamentos caducados lo califica como elevado y asegura que detrás de esta conducta se esconde el «por si acaso».

De media, cada hogar aguarda unos 24 medicamentos, muchos de ellos duplicados, según los estudios consultados por el colectivo. Para Criado, además del elevado número de medicamentos que se guardan, el problema radica en las duplicidades y la falta de conocimiento que se tienen en ocasiones sobre lo que uno tiene y toma. «En ocasiones esto puede llevar a que una persona tome dos medicamentos que son para lo mismo en el mismo día», expresa. Aunque el verdadero caballo de batalla es la automedicación. A pesar de que las farmacias no dispensan antibióticos sin prescripción médica, según detalla Criado, son muchos los que tiran de lo que tienen en casa sin consultar un médico. «Por ejemplo, si un hipertenso se automedica con un antiinflamatorios, algunos afectan a la tensión y en cuestión de días se puede disparar. Eso lo hace el desconocimiento. Hay que saber elegir cuál es el adecuado», explica. La toma indebida de antibióticos es otro de los grandes problemas que persigue el sector y que se ha aliado desde el año pasado con el Servicio Andaluz de Salud para atajar este problema a través de diversas campañas llevadas a cabo desde el año 2013 por la institución en solitario.



¿Qué debe tener mi botiquín?

El vocal Francisco Criado asegura que en una casa no son necesarios más de cuatro o cinco medicamentos, todos ellos acompañados por su prospecto o con anotaciones para saber qué son y para qué sirven. En el botiquín de primeros auxilios no debe faltar un antiséptico, tiritas, alcohol, agua oxigenada y alguna crema para posibles quemaduras. Paracetamol o algo similar que mitigue el dolor o malestar corporal y la medicación habitual que cada uno requiera. Jarabes o colirios en estado de conservación deben ser tirados ya que, aunque no hayan cumplido la fecha de caducidad, una vez abierto tienen una duración determinada.