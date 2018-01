Este facultativo de 56 años detalla qué sucede cuando las bacterias de un paciente se vuelven más fuertes que la propia fórmula para combatirlas, un asunto que representa un problema de Estado para muchos países. Se estima que un tercio de los antibióticos que se consumen no tiene prescripción facultativa y es frecuente que el paciente no tome bien las dosis ni el número de días

Como dice el propio José María Reguera, la resistencia a los antibióticos es tan antigua como los propios antibióticos. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha disparado y plantea un problema que hasta entonces apenas tenía peso. Cada vez más personas dejan de responder al tratamiento de antibióticos para abordar alguna patología porque desarrollan la conocida resistencia. Un asunto que se ha disparado en las últimas décadas por dos motivos fundamentales: la ingesta de medicamentos y el mal uso de los mismos. No respetar horas de toma ni días de ingesta establecidos tiene sus consecuencias. El germen multirresistente está detrás de miles de muertes al año. Y la cifra crece.

El remedio, a ojos de Reguera, pasaría por el desarrollo de pruebas diagnósticas para que el personal sanitario pueda saber si el paciente presenta resistencia, vacunas que ayuden a controlar y prevenir y, sobre todo, una apuesta decidida dentro de la investigación para la creación de nuevos fármacos con los que combatir las nuevas bacterias. Una solución que aún suena a quimera.



La resistencia a los medicamentos es uno de los grandes problemas que se genera por el exceso de medicación.

La resistencia es un fenómeno natural que se da cuando una bacteria se enfrenta a un antibiótico. Lo que preocupa en la actualidad es el incremento de la resistencia por el uso y abuso de los antibióticos. Es la causa fundamental.

¿Qué cifras esconde este problema?

Las cifras en España hablan de que detrás de unas 3.000 muertes al año puede haber un germen multirresistente. Es una cifra para valorar y las estimaciones hablan de que puede aumentar en los próximos años. Hay estudios que dicen que en el 2050 en el mundo podría causar la resistencia a antibióticos unos 10 millones de muertes, 40.000 en España.

¿Cuál es la situación en España?

España es uno de los países en los se hace más mal uso y abuso del uso de los antibióticos en la ganadería. Se emplean antibióticos para fomentar el crecimiento del ganado y evitar infecciones, cuando lo que se está haciendo es que las bacterias se hagan multirresistentes y se exporte a la población. Además, se estima que un tercio de los antibióticos que se consumen no tiene prescripción facultativa. Luego, lo más frecuente es que el paciente no tome bien las dosis ni el número de días y eso también favorece el desarrollo de la resistencia.

¿Qué problemas genera tener bacterias multirresistentes?. Y la ganadería, ¿se ve afectada por el uso de antibióticos?

La afectación de estos gérmenes es que nos hacemos portadores y se puede transmitir a otras personas e incluso generar infecciones. Se puede pasar de persona a persona y el número de personas con bacterias multirresistentes es muy elevado. Entre el ganado se hace uso de los antibióticos de manera indiscriminada y sin prescripción veterinaria, y entre las personas todavía se dispensan antibióticos sin receta. Un tercio de los mismos se hace sin receta alguna a pesar de que la ley obliga a ello.

¿Qué otros productos consumimos y hacen que tomemos antibióticos de forma indirecta?

Todo lo que proviene de origen animal tiene pequeñas dosis de antibióticos.

¿Somos consciente de los problemas que acarrea todo lo expuesto?

Existe una epidemia en silencio. Cada vez es mayor el número de portadores, como he dicho antes. Con un buen estado de salud no produce problemas, es en un proceso de enfermedad o en una intervención quirúrgica cuando aflora. No solo pueden producirse infecciones, también se pueden transmitir.

¿Cómo se actúa en un hospital al saber que ese paciente es multirresistente?

Cuando lo sabemos e ingresa en el hospital se adoptan medidas que en caso de que no supiéramos que es multirresistente no tendríamos por qué hacerlo. Si ingresas a un paciente con otro paciente al lado, ese germen se puede transmitir fundamentalmente a través de las manos del personal sanitario.

¿Cuáles son los antibióticos que más se consumen sin receta?

La amoxicilina y el ácido clavulánico, el famoso Aumentine, la azitromicina, el citromax o el monurol para las infecciones de orina son algunos de los que más se dan sin receta.

¿Llegan a los hospitales malagueños muchos casos de personas resistentes?

Aquí vemos cuadros de multibacterias. Esto no suele afectar a los pacientes jóvenes, se da más en pacientes mayores ya deteriorados o con un mal estado de salud. Nuestro objetivo es que no se produzca esa transmisión y cuando sospechamos que hay algún germen multirresistente hacemos aislamiento de contacto para proteger al paciente y al resto.

¿Qué medidas habría que tomar para atajar el problema?

Es un asunto de estado. Los gobiernos de muchos países europeos y EEUU luchan contra la resistencia a los antibióticos pero no es fácil resolverlo por tres cosas. Por un lado está la investigación sobre nuevos antibióticos que es insuficiente. Necesitaríamos nuevos antibióticos para actuar sobre las bacterias resistentes pero éstos no son medicamentos atractivos para la industria farmacéutica. Además, haría falta desarrolla pruebas diagnósticas que nos hiciera más fácil saber la existencia de estas bacterias. Y, por otro lado, no existen vacunas ni nada que nos ayude a prevenir y controlar. Lo que hacemos fundamentalmente es contener pero para controlar se requiere de tiempo y recursos.

Ante este paradigma, ¿qué debe hacer el colectivo médico?, ¿y los pacientes?

A nivel de comunidad los médicos tenemos que explicar para qué sirve el antibiótico y cuándo tomarlo. Lo segundo, a nivel población, es que los tratamientos se hagan bien según los días y número de dosis que el médico prescriba.

¿Cuáles son las líneas de investigación actuales?, ¿se hace algo en Málaga?

Las líneas de investigación se centran para atajar el desarrollo de nuevos antibióticos para facilitar el diagnóstico y buscar fórmulas para prevenirlo. En estos momentos hacemos estudios de pruebas diagnósticas sobre los pacientes y usamos antibióticos que aún no han salido para ver cómo funcionan.

¿Se podría combatir con un estilo de vida saludable? Quizá reduzca la ingesta de medicamentos...

Un estilo de vida sano es bueno para todo pero muchas veces la adquisición de gérmenes no depende de la persona, si no de la situación que le rodea. Si ingresas en un hospital puedes adquirir una bacteria de este tipo, lo cual es más fácil en algunos pacientes concretos. La prevalencia es más frecuentes en pacientes más ancianos y de resistencia.

¿Tendría que incidir más Sanidad en este asunto para concienciar a la población?

Los planes del Ministerio de Sanidad y la Agencia del Medicamento inciden en no abusar de los antibióticos. Habría que incidir más ya que, aunque se ha mejorado con respecto a hace unos años, sigue habiendo un desconocimiento importante sobre para qué sirven los antibióticos.